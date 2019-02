ZRÁŽKA PIATICH ÁUT: Na diaľnici M1 zahynuli 2 ľudia

Dvaja ťažko zranení aj napriek úsiliu záchranárov na mieste zraneniam podľahli.

Budapešť 15. februára (TASR) - Dve obete na ľudských životoch si vyžiadala v piatok nadránom zrážka štyroch osobných áut a nákladného vozidla na diaľnici M1 v oblasti západomaďarského mesta Mosonmagyaróvár, informovala agentúra MTI.



Úrad civilnej ochrany (OKF) na svojej stránke uviedol, že nehoda sa stala na 162. kilometri smerom k rakúskym hraniciam. Dvaja ťažko zranení aj napriek úsiliu záchranárov na mieste zraneniam podľahli.



Troch cestujúcich s ľahšími poraneniami previezli do nemocnice. Úsek diaľnice v smere do Hegyeshalomu polícia uzatvorila a premávku presmerovala. Cesta bola uzatvorená až do 09.30 h.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)