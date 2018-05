Zrážku autobusu s ďalšími vozidlami neprežilo v Ugande vyše 40 ľudí

Autobus podľa polície narazil do traktora a následne aj do nákladného auta s pivom.

Kampala 26. mája (TASR) - Viac ako 40 mŕtvych si vyžiadala dopravná nehoda v Ugande, pri ktorej autobus narazil do traktora a nákladného auta s pivom. Vyplýva to z údajov ugandskej pobočky Červeného kríža, ktoré priniesla v sobotu agentúra DPA.



Nehoda sa stala počas noci na sobotu blízko mesta Kiryandongo ležiaceho približne 180 kilometrov severovýchodne od ugandskej metropoly Kampala. Medzi obeťami na životoch sú aj deti, uviedol policajný hovorca Emilian Kayima.



Autobus podľa polície narazil do traktora a následne aj do nákladného auta s pivom. Hovorca nespomenul, koľko ľudí zrážku prežilo so zraneniami, povedal však, že nasadené zložky pracovali "neúnavne" na ich záchrane.



Havárie autobusov sú v Ugande bežné, čo býva pripisované jazde neprimeranou rýchlosťou, riadeniu pod vplyvom alkoholu, ako aj zlému technickému stavu vozidiel.