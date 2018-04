Zrútenie budovy v Indii usmrtilo päť a zranilo tri osoby

Pády budov v Indii sú pomerne bežné, píše AP a dodáva, že stavbári sa často snažia ušetriť peniaze tým, že používajú neštandardné materiály.

Naí Dillí 1. apríla (TASR) - Zrútenie trojposchodového hotela v indickom štáte Madhjapradéš v centrálnej časti krajiny si vyžiadalo v sobotu najmenej päť mŕtvych a troch zranených. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia v indickom meste Indaur, v ktorom sa chatrná budova nachádzala, informovala, že z trosiek vytiahla 10 osôb. Záchranári počas noci pomocou kladív a reťazových píl odstraňovali sutiny. Príčina pádu budovy je predmetom vyšetrovania.



Indické noviny The Times of India priniesli informáciu, že schátraná budova sa zosypala po tom, ako do jej prednej časti narazilo auto.



Pády budov v Indii sú pomerne bežné, píše AP a dodáva, že stavbári sa často snažia ušetriť peniaze tým, že používajú neštandardné materiály, a tiež stavajú viacposchodové budovy bez náležitého odborného dozoru.



V auguste 2017 si pád bytového komplexu v Bombaji vyžiadal životy 33 ľudí, dodáva na záver agentúra AP.