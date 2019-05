Zuckerberg po schôdzke s Macronom pochválil návrh regulácie Facebooku

Sociálnym sieťam priznali experti obrovskú mieru slobôd. Zároveň však tvrdia, že platformy navádzajú na "neprijateľné zneužívanie" týchto slobôd jednotlivcami i skupinami.

Paríž 10. mája (TASR) - Šéf Facebooku Mark Zuckerberg má dobrý pocit z nového regulačného rámca, ktorý navrhuje Francúzsko pre sociálne siete. Zuckerberg to povedal v piatok v Paríži po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



"Dúfam, že by sa mohol stať modelom, ktorý by sa mohol používať v EÚ," povedal Zuckerberg, ktorého citovala agentúra AFP.



S Macronom sa stretol po tom, ako francúzski experti a poprední štátni úradníci vypracovali správu, ktorá navrhuje, aby každá členská krajina Európskej únie zriadila svoj vlastný regulačný orgán, ktorý bude dohliadať na sociálne siete.



Správu si objednala francúzska vláda. Expertom bol umožnený bezprecedentný prístup na sociálne siete. Tie v správe kritizovali pre ich snahu o samoreguláciu a "nedostatok dôveryhodnosti".



Sociálnym sieťam priznali experti obrovskú mieru slobôd. Zároveň však tvrdia, že platformy navádzajú na "neprijateľné zneužívanie" týchto slobôd jednotlivcami i skupinami, prípadne šírenie dezinformácií, pričom samotné sociálne siete túto otázku zatiaľ adekvátne neriešili. Správa zároveň tvrdí, že sociálne siete ako Facebook na dezinformácie a zneužívanie často reagujú neskoro, respektíve až vtedy, keď takéto príspevky napáchajú škodu, konštatuje AFP.



"Som posmelený a optimistický ohľadom regulačného rámca, ktorý bude zavedený," povedal Zuckerberg po stretnutí s Macronom v Elyzejskom paláci. "Celkovo si myslím, že na to, aby ľudia verili internetu... je potrebné zavedenie správnej regulácie," povedal.