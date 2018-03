Zuckerberg pripustil, že Facebook pochybil

Narážal na škandál s únikom osobných údajov facebookových používateľov.

Londýn 21. marca (TASR) - Mark Zuckerberg, spoluzakladateľ sociálnej siete Facebook, v stredu pripustil, že sieť "pochybila", pričom narážal na škandál s únikom osobných údajov facebookových používateľov, ktoré nečestne získala spoločnosť Cambridge Analytica. Informovala o tom spravodajská televízia BBC.



Zuckerberg sa zároveň zaviazal k zavedeniu zmien, ktoré by aplikáciám tretích strán sťažili "zbieranie" informácií o používateľoch.



Celú situáciu označil za "porušenie dôvery" medzi tvorcom aplikácie Aleksandrom Koganom, Cambridge Analytica a Facebookom.



Bolo to však podľa jeho slov aj porušenie dôvery "medzi Facebookom a ľuďmi, ktorí s nami zdieľajú svoje údaje".



"Založil som Facebook a teda som zodpovedný za to, čo sa deje na našej platforme," uviedol vo svojom vyhlásení na Facebooku Zuckerberg.



Christopher Wylie, informátor z britskej firmy Cambridge Analytica, uviedol, že dáta z aplikácie, ktorú vyvinul Kogan, boli použité na ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016. Spoločnosť toto tvrdenie popiera.



Avšak podľa rozhovoru, ktorý tajne nahrala a v utorok odvysielala britská spravodajská televízia Channel 4, generálny riaditeľ Cambridge Analytica Alexander Nix povedal, že jeho spoločnosť zohrala hlavnú úlohu pri zabezpečení tesného víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách.



Facebook sa podľa Zuckerberga pri riešení súčasných problémov zameria napríklad na preskúmanie všetkých aplikácií, ktoré mali prístup k veľkému množstvu informácií predtým, ako platforma v roku 2014 zaviedla výrazné obmedzenie prístupu k údajom. Taktiež vykoná úplný audit každej aplikácie s podozrivými aktivitami.