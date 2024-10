Štadler: Na výnosy zo sporenia sa dlhodobo sústrediť nestačí

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pri budovaní osobného bohatstva je investičné sporenie veľmi dobrý spôsob na získanie prvého kapitálu, no z dlhodobého hľadiska sa na výnosy z tohto sporenia sústrediť nestačí. Jednou z možností, ako získať v dlhodobom horizonte vyššie výnosy, je využiť sofistikovanejšie formy investovania a správy majetku prostredníctvom služieb wealth managementu. Upozornil na to generálny riaditeľ spoločnosti Wealth Effect Management Peter Štadler.



"Investičné sporenie je skvelým prostriedkom na vybudovanie prvého kapitálu pre tých, ktorí chcú začať zveľaďovať svoj majetok, ale nemajú odloženú vyššiu sumu peňazí, ktorú by mohli využiť na sofistikovanejšie investičné riešenia," uviedol Štadler. Kľúčová je podľa neho pri budovaní bohatstva dlhodobá stratégia, hľadanie nových investičných príležitostí a aktívne reagovanie na dianie na finančných trhoch.



Spoločnosti zaoberajúce sa správou bohatstva (wealth managementom) ponúkajú svojim bohatým klientom širokú škálu finančných služieb. Ide o riadenie problémov s osobnými financiami, rast bohatstva pre svojich klientov a poskytovanie prostriedkov na prevod majetku na dedičov. Wealth management je najvhodnejší pre rodiny a domácnosti, ktoré už sú bohaté a majú rôznorodé potreby týkajúce sa finančného plánovania a správy. Niektoré spoločnosti zaoberajúce sa správou bohatstva môžu vyžadovať minimálne investície aj vo výške 250.000 až 10 miliónov eur.



Pre začínajúcich investorov sú často prvou voľbou ETF fondy, pretože ponúkajú pasívne zhodnotenie financií s možnosťou investovania už od pár desiatok eur mesačne, sú pri nich nižšie poplatky a sú výhodnejšie aj z hľadiska zdanenia. Už po prvom roku investori neplatia daň z výnosu, čo pri horizonte viacerých rokov predstavuje zaujímavú výšku úspory.



"Investičné sporenie cez ETF fondy je pre tých, ktorí si chcú začať budovať svoj majetok, veľmi dobrým nástrojom na to, ako vstúpiť do sveta investícií, skúsiť si na vlastnej koži, čo znamená peniaze investovať a zistiť, ako dokážu svoje financie zhodnotiť. Zároveň si vytvoria návyk na pravidelné vyčlenenie časti príjmu na investovanie, hoci pôjde spočiatku len o pár desiatok eur mesačne," pripomenul Štadler.



Pri investovaní do ETF fondov prostredníctvom sprostredkovateľa je podľa odborníka dôležité informovať sa o všetkých poplatkoch a podmienkach sporenia. Začínajúci investori by si mali dávať pozor predovšetkým na vstupný poplatok, ktorý sa môže vyšplhať aj do výšky viac ako tisíc eur, no obozretní by mali byť aj pri ďalších nezmyselných poplatkoch, ako sú poplatky za výbery a vklady, poplatky pri zmene výšky investície, poplatky pri zmene investičnej stratégie alebo poplatky za výkonnosť.



Finančná situácia sa u klientov môže vekom meniť, preto spoločnosť odporúča klientom, aby si zvolili investičné sporenie s možnosťou flexibilne meniť investičnú stratégiu a výšku investície bez poplatkov navyše.