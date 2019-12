PREMIÉR: Rokovania o dlhodobom rozpočte prevzal na seba Ch. Michel

Brusel 13. decembra (TASR) - Hlavy vlád a štátov na decembrovom summite EÚ podľa očakávania nenašli zhodu, čo sa týka dlhoročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027. Rokovania na túto tému pokračujú, vysvetlil premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD). K dohode sa lídri EÚ pokúsia dospieť na mimoriadnom rozpočtovom summite, ktorý by sa mohol konať koncom februára alebo začiatkom marca budúceho roka.



Premiér priznal, že diskusie lídrov neboli zamerané na vyriešenie tejto otázky, lebo návrh fínskeho predsedníctva v Rade EÚ, o ktorom už rokovali aj počas októbrového summitu, nezaznamenal žiaden posun vpred.



Fínsky návrh (1,07 % HNP 27-člennej EÚ) je oveľa skromnejší ako vlani v máji navrhla Európska komisia (1,11 % HNP) a nenapĺňa ani predstavy poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vlani v novembri žiadali navýšenie tohto rozpočtu o niekoľko stoviek miliónov eur.



Pellegrini upozornil, že rokovania na túto tému chce urýchliť nový predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý sa zaviazal, že bude viesť individuálne rokovania s členskými krajinami EÚ.



"Môžem avizovať, že sa chystá jeho návšteva na Slovensku, kde by som mu chcel záujmy Slovenskej republiky predstaviť priamo v Bratislave už začiatkom budúceho roka," uviedol Pellegrini.



Od 1. januára povinnosť viesť rokovania o dlhodobom rozpočte pripadne chorvátskemu predsedníctvu v Rade EÚ. Chorvátsko podobne ako Slovensko patrí do skupiny krajín priateľov kohézie, ako predsednícka krajina však musí zohrávať úlohu "čestného hráča" a nemôže uprednostňovať záujmy 16-člennej skupiny krajín EÚ, ktoré odmietajú príliš vysoké škrty v kohéznej politike a v spoločnej poľnohospodárskej politike.



