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R. Takáč: Budeme pokračovať v zefektívňovaní a znižovaní byrokracie
Za dva roky podľa ministra vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur a tí, čo ho chcú odvolávať, za tri a pol roka využili 140 miliónov eur.
Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) plánuje pokračovať v rozbehnutých veciach v rámci zefektívnenia a zníženia byrokracie aj v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. „Aj v rámci procesov na PPA sme spravili kus roboty, preto tam nikto nevidí dôvody, hlavne zo sektora, na odvolávanie ministra,“ povedal v stredu pre TASR po tom, ako koaličná väčšina v Národnej rade (NR) SR dvakrát neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na jeho odvolávanie.
Za dva roky podľa ministra vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur a tí, čo ho chcú odvolávať, za tri a pol roka využili 140 miliónov eur. „Procesy sa neskutočne zrýchlili a v zásade sme zachránili finančné prostriedky, ktoré patria pre sektor,“ podotkol Takáč.
Podľa ministra analyticky pripravujú veľkú výzvu a spracovanie dát v rámci štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorému sa venujú viac ako rok a pol. „Chceme to dostať do nejakého štádia z pohľadu finančných prostriedkov, ktoré by sme vedeli na to možno aj zo súkromného sektora využiť na revitalizáciu týchto rozvodov, ktoré boli vybudované. Aj v rámci poveternostných podmienok a zmeny klímy je to veľmi podstatné,“ poznamenal Takáč s tým, že to sú najväčšie výzvy v rezorte.
V súvislosti s budúcou Spoločnou poľnohospodárskou politikou minister pripomenul, že Európska komisia navrhuje stropovanie priamych platieb. „Pre Slovenskú republiku je úplne neprijateľné mať vyradených potravinárov, ktorí sa nebudú môcť uchádzať o finančné prostriedky z poľnohospodárskych fondov,“ dodal Takáč. O nastavení budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa neho pokračujú veľmi intenzívne rokovania na domácej, ale aj na medzinárodnej pôde.
Za dva roky podľa ministra vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur a tí, čo ho chcú odvolávať, za tri a pol roka využili 140 miliónov eur. „Procesy sa neskutočne zrýchlili a v zásade sme zachránili finančné prostriedky, ktoré patria pre sektor,“ podotkol Takáč.
Podľa ministra analyticky pripravujú veľkú výzvu a spracovanie dát v rámci štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorému sa venujú viac ako rok a pol. „Chceme to dostať do nejakého štádia z pohľadu finančných prostriedkov, ktoré by sme vedeli na to možno aj zo súkromného sektora využiť na revitalizáciu týchto rozvodov, ktoré boli vybudované. Aj v rámci poveternostných podmienok a zmeny klímy je to veľmi podstatné,“ poznamenal Takáč s tým, že to sú najväčšie výzvy v rezorte.
V súvislosti s budúcou Spoločnou poľnohospodárskou politikou minister pripomenul, že Európska komisia navrhuje stropovanie priamych platieb. „Pre Slovenskú republiku je úplne neprijateľné mať vyradených potravinárov, ktorí sa nebudú môcť uchádzať o finančné prostriedky z poľnohospodárskych fondov,“ dodal Takáč. O nastavení budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa neho pokračujú veľmi intenzívne rokovania na domácej, ale aj na medzinárodnej pôde.