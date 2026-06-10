Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Ekonomika

R. Takáč: Budeme pokračovať v zefektívňovaní a znižovaní byrokracie

.
Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) prichádza na 145. schôdzu vlády SR v Bratislave v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Za dva roky podľa ministra vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur a tí, čo ho chcú odvolávať, za tri a pol roka využili 140 miliónov eur.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) plánuje pokračovať v rozbehnutých veciach v rámci zefektívnenia a zníženia byrokracie aj v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. „Aj v rámci procesov na PPA sme spravili kus roboty, preto tam nikto nevidí dôvody, hlavne zo sektora, na odvolávanie ministra,“ povedal v stredu pre TASR po tom, ako koaličná väčšina v Národnej rade (NR) SR dvakrát neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na jeho odvolávanie.

Za dva roky podľa ministra vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur a tí, čo ho chcú odvolávať, za tri a pol roka využili 140 miliónov eur. „Procesy sa neskutočne zrýchlili a v zásade sme zachránili finančné prostriedky, ktoré patria pre sektor,“ podotkol Takáč.

Podľa ministra analyticky pripravujú veľkú výzvu a spracovanie dát v rámci štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorému sa venujú viac ako rok a pol. „Chceme to dostať do nejakého štádia z pohľadu finančných prostriedkov, ktoré by sme vedeli na to možno aj zo súkromného sektora využiť na revitalizáciu týchto rozvodov, ktoré boli vybudované. Aj v rámci poveternostných podmienok a zmeny klímy je to veľmi podstatné,“ poznamenal Takáč s tým, že to sú najväčšie výzvy v rezorte.

V súvislosti s budúcou Spoločnou poľnohospodárskou politikou minister pripomenul, že Európska komisia navrhuje stropovanie priamych platieb. „Pre Slovenskú republiku je úplne neprijateľné mať vyradených potravinárov, ktorí sa nebudú môcť uchádzať o finančné prostriedky z poľnohospodárskych fondov,“ dodal Takáč. O nastavení budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa neho pokračujú veľmi intenzívne rokovania na domácej, ale aj na medzinárodnej pôde.
.

Neprehliadnite

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch