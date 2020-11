100 tisíc rúšok pre obce na Spiši, Gemeri, Horehroní a Liptove

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 9. novembra (OTS) - V priebehu októbra a novembra rozviezli zamestnanci holdingu ECO – INVESTMENT a.s. do obcí v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji 100 tisíc ochranných tvárových masiek. Spoločnosť tak napĺňa svoju firemnú filozofiu, pomáhať regiónom, v ktorých má svoje výrobné závody. V Banskobystrickom kraji sú to podniky Tauris Group a.s., Harmanec – Kuvert, SHP Harmanec a SHP Slavošovce. V Žilinskom kraji je to ružomberský závod MONDI SCP a na Spiši závod Mäso Spiš.,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s.Holding na Liptove už roky úzko spolupracuje s OZ Ružomberčan. Združenie dostáva pravidelne hygienické potreby nie len pre svojich 10 tisíc členov, ale distribuuje ich aj do okolitých domovov sociálnych služieb. Na Gemeri zase spolupracuje s Občianskym združením OAISR (Občianska Alternatívna Iniciatíva v SR), ktoré pomáha tým najchudobnejším rómskym osadám.povedal predseda združenia. Darované rúška tak putovali aj do špeciálnych základných škôl v Rimavskej Sobote, občianskemu združeniu Vienala či do krízového centra v Rimavskej Sobote.Pomoc v podobe darovaných ochranných rúšok ocenil aj, starosta obce Štiavnička: „V obci Mýtna v okrese Lučenec využijú darované rúška najmä pre zamestnancov ZŠ Mýtna, školskú jedáleň a ako povedala starostka obce: „