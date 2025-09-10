< sekcia Ekonomika
1,6 mil. eur v Clubcard poukážkach čaká na využitie do konca septembra
Členovia vernostného programu Tesca Clubcard majú v septembri dôvod na radosť.
Autor OTS
Bratislava 10. septembra (OTS) - Vo svojich účtoch Clubcard majú v tejto chvíli peňažné poukážky v hodnote vyše 1,6 milióna eur, ktoré čakajú na použitie do konca septembra. Každých 150 nazbieraných bodov stačí jedným klikom premeniť na peňažnú poukážku v hodnote 1,50 eura. Zákazníci majú ideálnu príležitosť nakúpiť si v predajniach Tesco všetko potrebné pre seba, rodinu či do domácnosti a ušetriť uplatnením peňažných poukážok.
Vernostný program Clubcard ponúka svojim členom jedinečný benefit na trhu – za každé minuté 1 euro zákazníci získajú 1 bod na svoj účet Clubcard. Pri nazbieraní minimálne 150 bodov si ich v aplikácii môžu premeniť na poukážku v hodnote 1,50 eura. Okrem peňažných poukážok si v aplikácii Clubcard nájdu majitelia vernostnej karty aj zľavové kupóny na najobľúbenejšie výrobky či rôzne špeciálne zľavy a súťaže.
„Zákazníci si veľmi cenia výhody, ktoré im prináša vernostný program Tesco Clubcard. Mimoriadne si obľúbili najmä benefit, ktorý im za nazbierané body vracia peniaze formou zľavových poukážok. Momentálne na využitie čakajú poukážky v hodnote viac ako 1,6 milióna eur, vďaka ktorým môžu zákazníci Tesca nakúpiť ešte výhodnejšie. Stačí si skontrolovať aplikáciu Tesco Clubcard a zistiť, či sú tam poukážky pripravené na použitie pred ich exspiráciou na konci septembra,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Poukážky Clubcard sú na rozdiel od zľavových kupónov na konkrétne tovary platné jeden rok a Tesco proaktívne pripomína svojim zákazníkom prostredníctvom e-mailu a aplikácie Tesco, aby žiadne ich úspory nevyšli nazmar. Tieto poukážky sú len jedným z mnohých spôsobov, ako Tesco Clubcard poskytuje neodolateľnú hodnotu pre zákazníkov.
Tesco Clubcard zostáva jedným z najpopulárnejších vernostných programov na Slovensku s viac ako 1,4 milióna členmi. Zákazníci vďaka nemu nakupujú výhodnejšie a v priemere ušetria na väčšom nákupe 30 %. Členovia Clubcard si užívajú exkluzívne zľavy, špeciálne akcie a možnosť okamžite premeniť body na hotovostné poukážky.
