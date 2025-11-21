< sekcia Ekonomika
18. ročník Európsko-čínskeho veľtrhu otvorený v Čcheng-tu
Veľtrh spolupráce v oblasti obchodu a technológií.
Autor OTS
Peking 21. novembra (OTS) – (New Synergy) – Dňa 20. novembra sa v meste Čcheng-tu slávnostne otvoril 18. ročník Európsko-čínskeho veľtrhu spolupráce v oblasti obchodu a technológií (ďalej len „Európsko-čínsky veľtrh“), ktorý spoločne organizovali Čínska obchodná komora pre medzinárodný obchod (CCOIC) a Obchodná komora Európskej únie v Číne (EUCCC).
Na otváracom ceremoniáli vystúpili Liu Ťien-nan, podpredseda Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT); Čchen Č’-jung, zástupca primátora ľudovej samosprávy mesta Čcheng-tu; Raquel Ramirez Alexander, podpredsedníčka EUCCC a predsedníčka jej pobočky v juhozápadnej Číne; a Dario Mihelin, veľvyslanec Chorvátska v Číne. Jeho Excelencia Cai Run, vedúci čínskej misie pri EÚ, sa prihovoril prostredníctvom videoposolstva.
Liu Ťien-nan uviedol, že štvrté plenárne zasadnutie 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny predstavilo ambiciózny plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nasledujúcich päť rokov, ktorý prináša väčšiu stabilitu a istotu pre celý svet. Dodal, že CCPIT a CCOIC posilnia svoju úlohu ako spojovací článok medzi vládou a podnikmi, medzi domácim a zahraničným prostredím a medzi ponukou a dopytom. Budú podporovať čínske a európske podniky pri rozvoji nových oblastí spolupráce v oblasti investícií, obchodu, technologických inovácií a digitálnej ekonomiky; spoločne prispievať k stabilite a plynulému fungovaniu priemyselných a dodávateľských reťazcov a globálneho systému voľného obchodu; a ďalej prehlbovať hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Čínou a Európou.
Podujatie sa konalo v dňoch 19. – 21. novembra v Centre podnikania a inovácií pre čínsko-európsku spoluprácu (CCEC) v Čcheng-tu, s témou: „Vzájomná dôvera a prepojenosť, spoločný úspech a prosperita“. Program veľtrhu zahŕňal otvárací ceremoniál, plenárne zasadnutia, okrúhly stôl obchodných združení z Číny a Európy, päť tematických sektorových panelov (Energetika a ochrana životného prostredia; Biomedicína; Digitálna a kultúrna kreativita; Poľnohospodárstvo a potraviny; Inteligentná robotika), podujatie Linking Europe Exchange, B2B matchmaking a návštevy priemyselných parkov a popredných podnikov. Diskusie sa zamerali na bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy medzi Čínou a Európou, spoluprácu v oblasti priemyslu a dodávateľských reťazcov, s cieľom posilniť dialóg medzi vládou a podnikmi, zlepšiť koordináciu medzi Čínou a zahraničnými partnermi a vybudovať konsenzus pre ďalšiu spoluprácu.
Tento ročník Európsko-čínskeho veľtrhu sa vyznačoval veľkým rozsahom, vysokou úrovňou účasti, zameraním na najmodernejšie priemyselné odvetvia a dôrazom na praktickú spoluprácu. Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 600 zástupcov vládnych inštitúcií, podnikateľských združení, diplomatických misií, popredných firiem, odborníkov a akademikov z viac ako 20 krajín. Medzi účastníkmi boli významné čínske a medzinárodné spoločnosti vrátane firiem z rebríčka Fortune 500, ako sú China Three Gorges Corporation, CATL, BGI Group, AstraZeneca, Bayer, SAP, BASF a Suez Group.
Zvláštnu pozornosť si získala sekcia B2B matchmaking medzi čínskymi a európskymi podnikmi, ktorá bola veľmi dynamická a priniesla konkrétne výsledky. Zástupcovia 204 firiem z 15 krajín sa zúčastnili 257 individuálnych stretnutí zameraných na obchod, investície a technologickú spoluprácu v oblastiach ako nové energetické zdroje, umelá inteligencia, biomedicína, digitálne technológie a kultúrna kreativita, inteligentná výroba a poľnohospodárstvo a potravinárstvo – čo viedlo k 166 vyjadreniam záujmu o spoluprácu.
Veľtrh bol spustený v roku 2002 z iniciatívy Európskej komisie a od roku 2006 sa koná v Čcheng-tu. Dnes patrí medzi popredné platformy pre investície, obchod a technologickú spoluprácu medzi Čínou a Európou. Od svojho vzniku prilákal viac než 12 000 čínskych a európskych spoločností, zorganizoval vyše 29 000 biznis stretnutí a sprostredkoval viac ako 3 200 memoránd o porozumení a úmysloch spolupracovať.
Zdroj: Čínska obchodná komora pre medzinárodný obchod
Na otváracom ceremoniáli vystúpili Liu Ťien-nan, podpredseda Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT); Čchen Č’-jung, zástupca primátora ľudovej samosprávy mesta Čcheng-tu; Raquel Ramirez Alexander, podpredsedníčka EUCCC a predsedníčka jej pobočky v juhozápadnej Číne; a Dario Mihelin, veľvyslanec Chorvátska v Číne. Jeho Excelencia Cai Run, vedúci čínskej misie pri EÚ, sa prihovoril prostredníctvom videoposolstva.
Liu Ťien-nan uviedol, že štvrté plenárne zasadnutie 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny predstavilo ambiciózny plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nasledujúcich päť rokov, ktorý prináša väčšiu stabilitu a istotu pre celý svet. Dodal, že CCPIT a CCOIC posilnia svoju úlohu ako spojovací článok medzi vládou a podnikmi, medzi domácim a zahraničným prostredím a medzi ponukou a dopytom. Budú podporovať čínske a európske podniky pri rozvoji nových oblastí spolupráce v oblasti investícií, obchodu, technologických inovácií a digitálnej ekonomiky; spoločne prispievať k stabilite a plynulému fungovaniu priemyselných a dodávateľských reťazcov a globálneho systému voľného obchodu; a ďalej prehlbovať hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Čínou a Európou.
Podujatie sa konalo v dňoch 19. – 21. novembra v Centre podnikania a inovácií pre čínsko-európsku spoluprácu (CCEC) v Čcheng-tu, s témou: „Vzájomná dôvera a prepojenosť, spoločný úspech a prosperita“. Program veľtrhu zahŕňal otvárací ceremoniál, plenárne zasadnutia, okrúhly stôl obchodných združení z Číny a Európy, päť tematických sektorových panelov (Energetika a ochrana životného prostredia; Biomedicína; Digitálna a kultúrna kreativita; Poľnohospodárstvo a potraviny; Inteligentná robotika), podujatie Linking Europe Exchange, B2B matchmaking a návštevy priemyselných parkov a popredných podnikov. Diskusie sa zamerali na bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy medzi Čínou a Európou, spoluprácu v oblasti priemyslu a dodávateľských reťazcov, s cieľom posilniť dialóg medzi vládou a podnikmi, zlepšiť koordináciu medzi Čínou a zahraničnými partnermi a vybudovať konsenzus pre ďalšiu spoluprácu.
Tento ročník Európsko-čínskeho veľtrhu sa vyznačoval veľkým rozsahom, vysokou úrovňou účasti, zameraním na najmodernejšie priemyselné odvetvia a dôrazom na praktickú spoluprácu. Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 600 zástupcov vládnych inštitúcií, podnikateľských združení, diplomatických misií, popredných firiem, odborníkov a akademikov z viac ako 20 krajín. Medzi účastníkmi boli významné čínske a medzinárodné spoločnosti vrátane firiem z rebríčka Fortune 500, ako sú China Three Gorges Corporation, CATL, BGI Group, AstraZeneca, Bayer, SAP, BASF a Suez Group.
Zvláštnu pozornosť si získala sekcia B2B matchmaking medzi čínskymi a európskymi podnikmi, ktorá bola veľmi dynamická a priniesla konkrétne výsledky. Zástupcovia 204 firiem z 15 krajín sa zúčastnili 257 individuálnych stretnutí zameraných na obchod, investície a technologickú spoluprácu v oblastiach ako nové energetické zdroje, umelá inteligencia, biomedicína, digitálne technológie a kultúrna kreativita, inteligentná výroba a poľnohospodárstvo a potravinárstvo – čo viedlo k 166 vyjadreniam záujmu o spoluprácu.
Veľtrh bol spustený v roku 2002 z iniciatívy Európskej komisie a od roku 2006 sa koná v Čcheng-tu. Dnes patrí medzi popredné platformy pre investície, obchod a technologickú spoluprácu medzi Čínou a Európou. Od svojho vzniku prilákal viac než 12 000 čínskych a európskych spoločností, zorganizoval vyše 29 000 biznis stretnutí a sprostredkoval viac ako 3 200 memoránd o porozumení a úmysloch spolupracovať.
Zdroj: Čínska obchodná komora pre medzinárodný obchod