Event format: international conference ON-LINE format

Parameters of the Autonomous Vehicles Summit:

2 days - each day program: 8.00 - 18.00 CET

Speakers: 35+ speakers presentations (top speakers in the field of AVs from Slovakia and the world, 7-15 minutes speeches)

Panel sessions: 15+ (round tables with moderated interactive panel discussions live online virtual)

Participants: 100 (limit)

Bratislava 8. decembra (OTS) - Autonomous Vehicles Summit = 2 dni plné poznatkov, výziev, inšpirácií a podpory inovácií v oblasti autonómnych vozidiel s prezentovaním škály skúseností s adopciou autonómnych vozidiel vo svete.Záštitu nad podujatím Autonomous Vehicles Summit prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.Summit otvorí Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.2-dňová medzinárodná konferencia AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT Slovakia sa zameriava na mobilitu, najmä na autonómne vozidlá, s predstavením hlavných výziev pre rozvoj AVs, technológií pre AVS, simulovanie, a testovanie AVs, legislatívu, aplikácie a podmienky adopcie a implementácie AVs do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v autonom priemysle, užívateľské autonom aplikácie iných odvetví aj s predstavením inovatívneho, na Slovensku vyvinutého autonómneho vozidla a na Slovensku slovenskou firmou vyvíjaných a vyrábaných konkurencieschopných dronov vysokej techno úrovne.Slovensko však napriek tomu v danej oblasti výrazne zastáva za svetom a za všetkými susedmi. Nielen Bratislava, ale aj ďalšie väčšie mestá a obce Slovenska, čelia problému zabezpečenia primeranej verejnej dopravy. Mnohé nemajú zodpovedajúcu infraštruktúru na podporu potrieb svojich obyvateľov, čo je medzera, ktorú do značnej miery vyplnia autá s vlastným riadením. Na summite bude okrem iných tiež jeden z PANELov konferencie Autonom región mobility Bratislava (platforma) - s prednáškami teamu odborníkov zamerané na Autonómne vozidlá vo verejnom priestore Bratislavy.V súčasnosti prichádza čoraz intenzívnejšie ku kontinuálnemu zlučovaniu inovácií technológií v kontexte exponenciálne rastúceho vývoja v oblasti autonómnych vozidiel. Majú slovenskí inovátori šance vo veľkej konkurencii technologických gigantov? Áno, majú! Keď sa zúčastníte Autonomous Vehicles Summit , sa dozviete viac!Kedy budú autonómne vozidlá s nami, a za akých podmienok? Ako je spoločnosť pripravená na adopciu autonómnych vozidiel? Čo všetko čaká relevantné subjekty Slovenska, aby bola implementácia adopcie autonómnych vozidiel do miest čo najúspešnejšia? Odpovede na tieto a rad ďalších otázok sa dozviete, keď sa zúčastníte Autonomous Vehicles Summit Summit zahŕňa prezentácie špičkových rečníkov – odborníkov na autonómne vozidlá zo Slovenska, Európy a sveta, vrátane prednášky global leading AI platformy, techno giganta firmy BAIDU. V rámci summitu budú konané konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými interaktívnymi panelovými diskusiami, aj s využitím potenciálu SLIDO systému, do ktorých diskusií sa môže každý účastník podujatia zapojiť.Summit zahŕňa prezentácie špičkových rečníkov – odborníkov na autonómne vozidlá zo Slovenska, Európy a sveta, vrátane prezentácie global leading AI platformy, techno giganta firmy BAIDU. V rámci summitu budú konané konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými interaktívnymi panelovými diskusiami, aj s využitím potenciálu SLIDO systému, do ktorých diskusií sa môže každý účastník podujatia zapojiť.Na podujatí navštívia účastníci budúcnosť, ktorá je t.č. už v civilizovanom svete (okrem Slovenska ) realitou o.i. v oblasti autonómnej kyvadlovej dopravy mnohých štátoch sveta, a skúsenosti v tomto smere budú prezentované špičkovými speakrami z Číny, Dánska, Veľkej Británie, Estónska, Nórska, Maďarska, Hong Kongu, Česka, Indonézie a ďalších krajín. Na summite budú prezentované Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky tiež zámery Slovenska a speakrom Európskej komisie DG MOVE p. Geert Van Derr Lindenom v predmetnej oblasti.Každý je vítaný, aby si rozšíril obzory v oblasti, ktorá sa nenávratne blíži. Autonómne riadenie zmení všetko. Navštívte summit autonómnych vozidiel a zistite, že autonómne vozidlá už začali preddefinovávať našu spoločnosť.Už iba niekoľko hodín ostáva na registráciu účasti na tomto mimoriadne významnom podujatí, najväčšom v oblasti AVs v strednej a východnej Európe-ponáhľajte sa s registráciou, aby ste nezmeškali jedinečnú príležitosť.Registrácia na zakúpenie vstupenky na summit s veľmi lukratívnymi cenami in person alebo on-line je na oficiálnej stránke podujatia TU J.C.Trade Bridge International s.r.o., BratislavaKontakt + 421-903447629Oficálna web stránka podujatia https://www.autonomousvehiclessummit.eu/ FB page: https://www.facebook.com/AutonomousVehiclesSummit.eu