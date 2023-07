30-ročný príbeh úspechu spoločnosti Gebrüder Weiss na Slovensku

Bratislava/Lauterach 3. júla (OTS) - Firma Gebrüder Weiss, medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť, rekapituluje tri úspešné desaťročia na Slovensku. Od založenia pobočky na Slovensku pred 30 rokmi sa spoločnosť s obratom 47,9 milióna eur v roku 2022 etablovala ako dôležitý aktér v logistickom odvetví.Pobočka spoločnosti Gebrüder Weiss v Bratislave: Kompletná logistika s najmodernejšími štandardmi. (Zdroj: Gebrüder Weiss)vraví René Stranz, oblastný vedúci spoločnosti Gebrüder Weiss Slovensko.René Stranz, riaditeľ spoločnosti Gebrüder Weiss na Slovensku (zdroj: Gebrüder Weiss)Od pádu železnej opony v roku 1989 spoločnosť Gebrüder Weiss kontinuálne rozširovala svoju sieť v strednej a východnej Európe a dnes sa zaraďuje k popredným logistickým spoločnostiam v juhovýchodnej Európe. Na Slovensku si spoločnosť vybudovala silné zastúpenie a s viac ako 200 zamestnancami v štyroch pobočkách je jedným z najlepších poskytovateľov logistických služieb v krajine.Slovensko nachádzajúce sa v srdci európskej siete Gebrüder Weiss funguje ako centrálny logistický uzol s priamymi dopravnými spojeniami do susedných krajín a do juhovýchodnej Európy. To ponúka množstvo výhod pre medzinárodných zákazníkov spoločnosti, najmä z priemyslu zameraného na najmodernejšiu techniku a automobilového priemyslu.Z hľadiska budúcnosti plánuje spoločnosť Gebrüder Weiss pokračovať v raste na Slovensku. Nedávno bol uvedený do prevádzky nový sklad v Dolnom Hričove a pracuje sa na plánoch ďalšieho rozširovania pobočky v Bratislave. Navyše je plánovaný ďalší vývoj a rozšírenie digitálneho zákazníckeho portálu myGW , ako aj podpora udržateľných opatrení, akými je použitie elektrických prepravných prostriedkov a inštalácia fotovoltického systému v Bratislave.Zdroj: Gebrüder WeissGebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu (Rakúsko) je globálna spoločnosť poskytujúca komplexné logistické služby s približne 8 400 zamestnancami a 180 pobočkami. Naposledy spoločnosť vygenerovala ročné tržby 3 miliardy eur (2022). Produktové portfólio spoločnosti zahŕňa dopravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Kombinácia digitálnej a fyzickej kompetencie umožňuje skupine rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Vďaka veľkému množstvu ekologických, ekonomických a sociálnych opatrení je dnes rodinná firma, ktorej história v sektore dopravy je viac ako 500 rokov, považovaná za priekopníka aj v oblasti trvalo udržateľného hospodárenia. www.gw-world.com