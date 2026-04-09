35 rokov spolu na cestách: Ľudia sa k nám s dôverou vracajú
Spoločnosť Autoprofit si tento rok pripomína 35 rokov pôsobenia na trhu.
Bratislava 9. apríla (OTS) - Z pôvodného autoservisu sa postupne vypracovala na stabilného predajcu a servisného partnera pre viacero automobilových značiek. Milada Kováčová, ktorá vo firme pôsobí od roku 1996, hovorí o kľúčových momentoch rastu, o dôvere zákazníkov aj o tom, ako sa automobilový biznis mení v ére nových technológií.
Autoprofit pôsobí na trhu už viac ako tri desaťročia. Keď sa dnes Milada Kováčová obzrie späť, za jeden z najdôležitejších momentov v histórii firmy považuje rozhodnutie rozšíriť portfólio značiek. „Začínali sme so značkou Škoda. Bol to prirodzený základ, na ktorom firma vyrástla. Veľkým krokom však bolo rozhodnutie pridať ďalšiu značku – Volkswagen. Znamenalo to výstavbu novej predajne aj rozšírenie servisu.“
Práve tento krok otvoril dvere k multibrandovému modelu, ktorý dnes Autoprofit charakterizuje. Postupne pribúdali ďalšie značky a spoločnosť sa vyprofilovala ako autorizovaný predajca a servis pre viaceré automobilky. „Keď sme videli, že tento model funguje a zákazníci ho prijali, začali sme portfólio rozširovať. Dnes máme šesť značiek a každá z nich má svoje publikum,“ hovorí Kováčová.
Milada Kováčová nastúpila do firmy v roku 1996. V tom čase bol automobilový trh úplne iný ako dnes. „Firma bola menšia, procesy jednoduchšie a automobilový svet fungoval inak. Postupne sme sa však učili spolu s firmou..“
Jednou z hodnôt, ktoré sa podľa nej za tie roky nemenia, je dôvera zákazníkov. Autoprofit nestavia na rýchlom predaji, ale na dlhodobých vzťahoch. „Predaj auta je vlastne len začiatok. Skutočný vzťah so zákazníkom vzniká až neskôr – v servise, v komunikácii, v tom, ako sa oňho staráte. Ak zákazník vie, že sa na vás môže spoľahnúť aj o niekoľko rokov, prirodzene sa vracia.“
A práve návraty zákazníkov považuje za najlepšie potvrdenie správneho smerovania firmy. „Máme zákazníkov, ktorí u nás kupovali auto pred dvadsiatimi rokmi a dnes prichádzajú ich deti. To je pre nás asi najväčšia odmena a zároveň záväzok robiť veci stále rovnako poctivo.“
Autoprofit dnes poskytuje služby počas celého životného cyklu vozidla – a práve komplexnosť služieb je jedným z dôvodov, prečo sa zákazníci vracajú. „Snažíme sa pokryť celý tento cyklus a byť partnerom pre motoristov počas celej životnosti auta.“ Pre každého motoristu je komfortné, keď všetko vybaví na jednom mieste. Vie si kúpiť nové auto, vybaviť servis a keď sa rozhodne pre zmenu, môže u nás vyriešiť aj predaj jazdeného vozidla. Tak vznikol aj slogan „35 rokov spolu na cestách“, ktorý je nielen peknou marketingovou formulkou, ale v mnohých prípadoch odrazom reality.
Automobilový priemysel v súčasnosti prechádza jednou z najväčších technologických zmien v histórii. Digitalizácia, nové bezpečnostné systémy či elektromobilita menia spôsob, akým sa autá vyrábajú aj servisujú. „Ak vo firme nenapredujete, tak proste cúvate a predbehnú vás iní.“ Preto spoločnosť investuje do technológií, servisného vybavenia aj do vzdelávania zamestnancov.
S tým súvisí aj práca s mladou generáciou odborníkov. Autoprofit spolupracuje so školami a zapája sa do duálneho vzdelávania. „Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia získali reálne skúsenosti priamo v praxi. Automobilový priemysel sa rýchlo mení a servis dnes vyžaduje úplne iné technické zručnosti ako pred dvadsiatimi rokmi,“ vysvetľuje Kováčová.
Pri príležitosti 35. výročia plánuje spoločnosť viacero aktivít pre zákazníkov aj obchodných partnerov. Oslavy však podľa Milady Kováčovej nie sú o minulosti, ale o pohľade do budúcnosti. „Chceme, aby Autoprofit aj o desať či pätnásť rokov zostal miestom, kde zákazníci nájdu spoľahlivé služby, stabilný tím a dôveru. Pre nás je najdôležitejšie, aby sa ľudia k nám vracali.“
Autoprofit Galanta je stabilný partner na trhu s autami. Ponúka nové aj jazdené vozidlá a komplexný servis. Zastupuje značky Škoda, VW, Seat, Supra, Nissan a MG.
Viac na www.autoprofit.sk
Autoprofit pôsobí na trhu už viac ako tri desaťročia. Keď sa dnes Milada Kováčová obzrie späť, za jeden z najdôležitejších momentov v histórii firmy považuje rozhodnutie rozšíriť portfólio značiek. „Začínali sme so značkou Škoda. Bol to prirodzený základ, na ktorom firma vyrástla. Veľkým krokom však bolo rozhodnutie pridať ďalšiu značku – Volkswagen. Znamenalo to výstavbu novej predajne aj rozšírenie servisu.“
Práve tento krok otvoril dvere k multibrandovému modelu, ktorý dnes Autoprofit charakterizuje. Postupne pribúdali ďalšie značky a spoločnosť sa vyprofilovala ako autorizovaný predajca a servis pre viaceré automobilky. „Keď sme videli, že tento model funguje a zákazníci ho prijali, začali sme portfólio rozširovať. Dnes máme šesť značiek a každá z nich má svoje publikum,“ hovorí Kováčová.
Milada Kováčová nastúpila do firmy v roku 1996. V tom čase bol automobilový trh úplne iný ako dnes. „Firma bola menšia, procesy jednoduchšie a automobilový svet fungoval inak. Postupne sme sa však učili spolu s firmou..“
Jednou z hodnôt, ktoré sa podľa nej za tie roky nemenia, je dôvera zákazníkov. Autoprofit nestavia na rýchlom predaji, ale na dlhodobých vzťahoch. „Predaj auta je vlastne len začiatok. Skutočný vzťah so zákazníkom vzniká až neskôr – v servise, v komunikácii, v tom, ako sa oňho staráte. Ak zákazník vie, že sa na vás môže spoľahnúť aj o niekoľko rokov, prirodzene sa vracia.“
A práve návraty zákazníkov považuje za najlepšie potvrdenie správneho smerovania firmy. „Máme zákazníkov, ktorí u nás kupovali auto pred dvadsiatimi rokmi a dnes prichádzajú ich deti. To je pre nás asi najväčšia odmena a zároveň záväzok robiť veci stále rovnako poctivo.“
Autoprofit dnes poskytuje služby počas celého životného cyklu vozidla – a práve komplexnosť služieb je jedným z dôvodov, prečo sa zákazníci vracajú. „Snažíme sa pokryť celý tento cyklus a byť partnerom pre motoristov počas celej životnosti auta.“ Pre každého motoristu je komfortné, keď všetko vybaví na jednom mieste. Vie si kúpiť nové auto, vybaviť servis a keď sa rozhodne pre zmenu, môže u nás vyriešiť aj predaj jazdeného vozidla. Tak vznikol aj slogan „35 rokov spolu na cestách“, ktorý je nielen peknou marketingovou formulkou, ale v mnohých prípadoch odrazom reality.
Automobilový priemysel v súčasnosti prechádza jednou z najväčších technologických zmien v histórii. Digitalizácia, nové bezpečnostné systémy či elektromobilita menia spôsob, akým sa autá vyrábajú aj servisujú. „Ak vo firme nenapredujete, tak proste cúvate a predbehnú vás iní.“ Preto spoločnosť investuje do technológií, servisného vybavenia aj do vzdelávania zamestnancov.
S tým súvisí aj práca s mladou generáciou odborníkov. Autoprofit spolupracuje so školami a zapája sa do duálneho vzdelávania. „Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia získali reálne skúsenosti priamo v praxi. Automobilový priemysel sa rýchlo mení a servis dnes vyžaduje úplne iné technické zručnosti ako pred dvadsiatimi rokmi,“ vysvetľuje Kováčová.
Pri príležitosti 35. výročia plánuje spoločnosť viacero aktivít pre zákazníkov aj obchodných partnerov. Oslavy však podľa Milady Kováčovej nie sú o minulosti, ale o pohľade do budúcnosti. „Chceme, aby Autoprofit aj o desať či pätnásť rokov zostal miestom, kde zákazníci nájdu spoľahlivé služby, stabilný tím a dôveru. Pre nás je najdôležitejšie, aby sa ľudia k nám vracali.“
Jubilejné čísla, za ktorými je kus poctivej práce
• V Autoprofite predali 39 606 nových vozidiel,
• vystavili 459 144 faktúr,
• vytvorili 460 417 servisných zákaziek,
• prezuli 44 334 vozidiel,
• vymenili 306 634 litrov oleja,
• umyli 183 647 áut.
• V Autoprofite predali 39 606 nových vozidiel,
• vystavili 459 144 faktúr,
• vytvorili 460 417 servisných zákaziek,
• prezuli 44 334 vozidiel,
• vymenili 306 634 litrov oleja,
• umyli 183 647 áut.
Autoprofit Galanta je stabilný partner na trhu s autami. Ponúka nové aj jazdené vozidlá a komplexný servis. Zastupuje značky Škoda, VW, Seat, Supra, Nissan a MG.
Viac na www.autoprofit.sk