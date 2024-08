365.bank ako prvá banka znižuje úrokové sadzby na hypotékach pod 4%

Bratislava 27. augusta (OTS) - Na aktuálnu vlnu zlacňovania úverov na bývanie nastupuje aj 365.bank. Od 30. augusta pristúpi, ako prvá banka na trhu, k zníženiu úrokových sadzieb pod štvorpercentnú úroveň. Na hypotékach s 3- a 5-ročnou fixáciou prinesie úrokovú sadzbu od 3,95 % ročne. Banka sa týmto krokom snaží zvýšiť dostupnosť bývania ešte širšiemu spektru klientov.



„Ako plnoformátová retailová banka sa snažíme byť vyzývateľom na trhu úverov na bývanie a prinášať klientom jednu z najatraktívnejších úrokových sadzieb. Ako prví preto prinášame ponuku, ktorá je pod úrovňou štyroch percent. V čase očakávaného rastu cien nehnuteľností, ale aj iných životných nákladov vnímame zníženie úrokových sadzieb ako veľmi proklientsky krok. Veríme, že ním sprístupníme bývanie ešte väčšiemu spektru klientov,“ hovorí Tomáš Barbarič, šéf produktov 365.bank.



Banka pristupuje k týmto zmenám v dôsledku svojej obchodnej politiky, pričom tento vývoj reflektuje aj makroekonomickú situáciu. V priebehu tohto roka ECB znížila svoje referenčné úrokové sadzby doposiaľ o 0,25 %, čím sa pre trhy najdôležitejšia depozitná sadzba vrátila na úrovne z augusta 2023. Trhy pritom očakávajú do konca roka ďalšie dve vlny znižovania.



„Pri znižovaní referenčnej sadzby na medzibankovom peňažnom trhu budú banky v eurozóne získavať zdroje lacnejšie, z čoho v konečnom dôsledku profitujú domácnosti aj firmy, pre ktoré sa úvery stávajú lacnejšie a dostupnejšie,“ hovorí analytik 365.bank Tomáš Boháček.



To platí vo všeobecnom meradle, pričom vývoj nie je rovnaký v každej krajine, pretože do stanovenia výpočtu konečných úrokových sadzieb, vstupujú aj rôzne rizikové prirážky. Medzi tie najdôležitejšie patrí výnos vládnych dlhopisov – tým, že štátny dlhopis je považovaný za najbezpečnejšie aktívum v krajine, slúži ako benchmark pri stanovovaní podmienok financovania fyzických osôb a firiem.



Ceny nehnuteľností na vzostupe

Čo sa týka vývoja cien nehnuteľností na domácom realitnom trhu aktuálne ponukové ceny sú medziročne ešte stále nižšie (-1,3 %), avšak v druhom štvrťroku tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli o 1,6 %, čo bol prvý medzi-kvartálny rast od Q3 2022. Ide o prvý kladný nárast od tretieho štvrťroka 2022. Priemerná cena dosiahla úroveň 2461 EUR/m2, čo je o 39 EUR/m2 viac ako minulý štvrťrok.



Okrem silného Bratislavského kraja, znateľný rast priemernej ceny vykázali aj Trnavský, Banskobystrický a Košický kraj, pričom Žilinský a Nitriansky kraj udržiavali pokles. Priemerná cena bytov dosiahla v druhom štvrťroku 2749 EUR/m2 a domov 1931 EUR/m2, teda voči 1. štvrťroku vzrástli o 60, resp. 66 EUR/m2. Ceny rástli pri všetkých dispozíciách bytov, najviac pri 4-izbových a 2 izbových, a to o 5,2 %, resp. 3.3 % medzi-kvartálne.



„Očakávame, že situácia na realitnom trhu ostane naďalej premenlivá, avšak cenové dno máme pri viacerých kategóriách nehnuteľností pravdepodobne za sebou. Hoci silné rasty rovné tempu minulých rokov neočakávame, rast životnej úrovne po poklese inflácie, pokračujúci rast miezd (nominálnych a aj reálnych), ako aj postupné znižovanie úrokových sadzieb, budú podporovať kúpyschopnosť obyvateľov. A hoci ponuka na trhu rastie (v Q2 o približne 5 %), ceny z tohto pohľadu priestor na pokles nemajú, skôr sa otvárajú širšie možnosti výberu pre kupujúcich,“ uzatvára Boháček.