365.bank dosiahla zisk vo výške 58,3 mil. eur

Bratislava 15. marca (OTS) - V roku 2021 prešli 365.bank a Poštová banka strategickou transformáciou, v rámci ktorej si obe banky vymenili svoje doterajšie pozície a hlavnou značkou sa stala 365.bank. Banka za toto obdobie dosiahla zisk po zdanení na úrovni 58,3 mil. eur, čo predstavuje 31 %-ný medziročný nárast. Rástla aj bilancia banky, pričom hodnota úverového portfólia klientov sa zvýšila o 13,5 % a objem vkladov o 9,1 %. Banka v priebehu roka rozšírila svoju ponuku o viacero nových produktov a inovácií, ktoré dopĺňala s ohľadom na ekologické princípy svojho fungovania.



„Rok 2021 bol pre nás plný výziev, no napriek náročnému obdobiu sme dosiahli viacero úspechov. Počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu prešla naša banková skupina strategickou transformáciou, ktorá bola historicky najdôležitejším míľnikom v ére jej fungovania. Pokračovali sme v riešeniach, ktoré pomáhali našim klientom preklenúť náročné obdobie pandémie. Navyše sme boli schopní rásť v kľúčových ekonomických parametroch a popri tom zavádzať nové technológie, ako sú detská mobilná aplikácia či digitálna hypotéka. Naďalej sme ostali verní svojim ekologickým princípom. Predstavili sme bezplastový účet, ekohypotéku a zrealizovali sme viaceré kroky s cieľom stať sa prvou uhlíkovo neutrálnou bankou na našom trhu,“ hodnotí uplynulý rok Andrej Zaťko, group CEO 365.bank a Poštovej banky.



Strategická transformácia

Kľúčovou udalosťou minulého roka bola transformácia bankovej skupiny. V rámci nej sa hlavnou bankou stala 365.bank, ktorá prebrala pobočky pôvodne materskej Poštovej banky pod svoju značku a stala sa tak plnoformátovým bankovým domom. Jej klienti môžu od polovice minulého roka navštevovať aj obchodné miesta, kde vybavia všetky bankové služby, vrátane tých, ktoré sú naviazané na osobný kontakt.



Poštová banka zas posilnila svoj regionálny koncept. Ďalej ostáva pôsobiť ako banka na pošte a vďaka viac ako 1 400 obchodným miestam Slovenskej pošty je najdostupnejšou bankou na Slovensku. Jej ambíciou bude aj naďalej skvalitňovať a zjednodušovať svoje služby na poštách a rozvíjať osobný kontakt s klientmi. Tí majú pritom aj po transformácii možnosť využívať okrem pôšt aj kamenné pobočky 365.bank na obsluhu svojich doterajších produktov.



Technológie a inovácie

Dôležitým míľnikom v oblasti technológií bolo založenie centra pre rozvoj technológií a zákazníckej skúsenosti Innohub. 365.bank v rámci neho uzatvorila aj partnerstvo s prestížnymi zahraničnými dodávateľmi digitálnych bankových platforiem Mambu, Backbase a služby Amazon Web Services. Jej ďalším krokom bude prejsť na novovytvorenú digitálnu bankovú infraštruktúru v cloude.



Počas roka spustila aj prvú digitálnu hypotéku na trhu s možnosťou podania žiadosti cez mobilnú aplikáciu. Ako prvá banka na trhu zároveň predstavila aj detskú bankovú aplikáciu SMARTIE pre rodičov a ich deti vo veku od 8 do 15 rokov.



Poštová banka zas rozšírila svoje online portfólio o digitálnu pôžičku, ktorú si môžu jej klienti vybaviť telefonicky alebo prostredníctvom internet bankingu z pohodlia svojho domova. Na jeseň priniesla nový sporiaci produkt s garantovaným úrokom. Banka sa zameriavala na skvalitňovanie a zjednodušovanie svojich služieb na poštách, ale aj osobného kontaktu s klientmi.



Ekológia

V rámci svojich produktov a služieb razila 365.bank aj naďalej princípy ekologického a udržateľného bankovníctva. V úvode roka predstavila bezplastový účet s digitálnou kartou, pričom neskôr ponuku ekologických produktov banka rozšírila aj o ekohypotéku s možnosťou zníženia úrokovej sadzby pri financovaní udržateľného bývania.



365.bank sa zároveň zaviazala stať sa do roku 2025 prvou uhlíkovo neutrálnou bankou na Slovensku. S týmto účelom podstúpila komplexný audit svojich aktivít a prijala akčné kroky s cieľom minimalizovať svoj dopad na životné prostredie. V spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou sa stala signatárom Memoranda o trvale udržateľnom rozvoji.



Hlavné ekonomické ukazovatele

365.bank má za sebou úspešný rok aj z pohľadu ekonomických ukazovateľov. Jej zisk po zdanení predstavoval 58,3 milióna eur, čo je až 31%-ný nárast oproti roku 2020, a prevádzkový výsledok dosiahol takmer 89 miliónov eur.



Banka bola aktívna aj v oblasti úverov, ako aj prijímaní vkladov. Celkový objem poskytnutých úverov a preddavkov sa medziročne zvýšil o 14 % na 3,2 miliardy eur. Z toho objem úverov poskytnutých retailovým klientom narástol o 32 % na 1,8 miliardy eur. Čistý úrokový výnos v čase vysokého konkurenčného prostredia, nízkych sadzieb a vysokej saturácie trhu dosiahol 133,7 milióna eur.



Celkové vklady vrátane bankových narástli o 9,1 % a ku koncu roka 2021 prekročili 4 miliardy eur. A to aj vďaka úspešnému zapojeniu banky do programu cielených dlhodobejších refinančných operácií ECB (TLTRO). V súlade s požiadavkami regulátora banka úspešne umiestnila na zahraničných trhoch historicky prvú emisiu senior nezabezpečených a nepodriadených dlhopisov (MREL) vo výške 65 miliónov eur.



Naďalej rastie aj kapitálová primeranosť banky, medziročne z úrovne 17,85 % na 19,14 %, pričom významne prekračuje úroveň minimálneho požadovaného kapitálu. Pod jej nárast sa podpísala predovšetkým skutočnosť, že akcionári si v roku 2021 ani 2020 nevyplatili dividendy a ponechali celý zisk vo vlastnom imaní banky.



„Úspešný rok 2021 zakončila 365.bank aj získaním ocenenia Banka roka na Slovensku, ktoré jej udelil prestížny britský magazín The Banker za strategickú transformáciu, ako aj výsledky hospodárenia, nové produkty a technológie, či aktivity v oblasti ekológie. Za rovnaké obdobie jej patrí aj ocenenie Najzamestnávateľ v kategórii Bankovníctvo, poisťovníctvo a audítorstvo,“ uzatvára Andrej Zaťko.