Bratislava 20. septembra (OTS) - Deti sa vyznajú v technológiách, no už menej v otázke peňazí. Podľa prieskumu 2muse pre 365.bank má 9 z 10 detí vo veku od 8 do 15 rokov smartfón a využíva mobilné aplikácie. Naproti tomu v oblasti financií žiaci výrazne zaostávajú. Z testu finančnej gramotnosti získali priemernú známku - trojku. Chýbajú im teoretické vedomosti, ale najmä praktické zručnosti. Preto 365.bank prináša ako prvá banka na trhu detskú mobilnú aplikáciu SMARTIE, ktorá má pomôcť zmeniť aktuálnu situáciu a podporiť vedomosti detí v oblasti peňazí.Z prieskumu 2muse zároveň vyplýva, že dnešné 15-ročné deti dostali svoj prvý smartfón ako 10-ročné. Dnes sa veková hranica posúva smerom nadol a smartfón dostávajú už deti vo veku ôsmich rokov.“ hovorí Tomáš Barbarič z 365.bank.Zatiaľ čo deťom technológie problém nerobia, zaostávajú v otázke správneho chápania peňazí a narábania s nimi. Najviac im chýbajú teoretické vedomosti v oblasti sporení a úverov, ktoré počas testovania zodpovedala správne menej ako polovica (46 %). O niečo viac detí (67%) sa lepšie orientovalo v téme finančných pojmov. Žiakom však chýbajú najmä praktické skúsenosti s peniazmi, a to predovšetkým s platbou kartou, výberom hotovosti a čítaním výpisu z účtu.Z testovania PISA zároveň vyplýva, že školáci, ktorí majú platobnú kartu či využívajú online bankové služby, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste finančnej gramotnosti než tí, ktorí takúto skúsenosť nemali. Preto 365.bank uvádza na trh detskú mobilnú aplikáciu SMARTIE, ktorej cieľom je prepájať digitálne technológie s edukáciou v oblasti peňazí.SMARTIE je prvá detská banková mobilná aplikácia pre deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktorej súčasťou je aj platobná karta a náramok, pričom funguje v dvoch verziách – pre deti a zvlášť pre rodičov. Rodičia môžu využívať niektoré funkcionality nad rámec, aby mali deti pod kontrolu. Aplikácia sa odlišuje aj vizuálnym prevedením a v prípade detí je farebnejšia a hravejšia.Aplikácia prinesie skúsenosti v oblastiach, v ktorých deti podľa prieskumu 2muse a 365.bank zaostávajú, a to sporenie, alebo porozumenie výpisu z účtu, ale aj mnohé ďalšie ako napríklad históriu transakcií, zablokovanie karty a pod.Vďaka detským a rodičovským push notifikáciám o každej transakcii má dieťa aj rodič dokonalý prehľad o platbách a výdavkoch. Súčasťou aplikácie sú aj kvízy v oblasti finančných pojmov postavené na princípe gamifikácie v podobe zbierania bodov. Za tie môže následne dieťa meniť jej dizajn.“ uzatvára Barbarič.Klienti 365.bank môžu získať platobnú kartu SMARTIE do konca novembra bez poplatku. Neskôr bude v rámci Účtu zadarmo spoplatnená jednorazovou sumou vo výške 10 eur za jej vydanie. V prípade Účtu plus bude detská aplikácia poskytovaná v rámci rozšíreného balíka služieb, a tak ju budú môcť klienti banky získať bez poplatku.V prípade záujmu môže rodič, ktorý je klientom 365.bank, požiadať o SMARTIE na webe www.365.bank/smartie . Na základe toho bude rodičovi vydaná platobná karta pre dieťa, pričom požiadať si môže dokopy až o tri karty. Následne si z obchodu s aplikáciami stiahne SMARTIE a vytvorí konto. Po aktivovaní aplikácie rodič pridá jedno, maximálne tri deti, ktorým príde push notifikácia, na základe ktorej si aplikáciu aj ony stiahnu a aktivujú.Platobná karta SMARTIE pritom funguje ako klasická predplatená karta. Prevod na kartu dieťaťa uskutoční rodič platobným príkazom so zadaním variabilného symbolu, ktorý sa považuje za hlavný identifikátor. Rodič nastaví limity a v prípade potreby vie kartu kedykoľvek zablokovať či odblokovať.