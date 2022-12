365.bank prináša nástroj na mikroinvestovanie

Bratislava 5. decembra (OTS) - 365.bank rozširuje možnosti investovania cez svoju mobilnú aplikáciu a prináša na trh novinku. Po tom, čo v nej na jar tohto roka sprístupnila investovanie do podielových fondov, dopĺňa aj Investičné Syslenie. Ide o automatický typ investovania, ktoré funguje na princípe zaokrúhľovania platieb a predstavuje jednoduchý spôsob zhodnocovania prostriedkov. Prostredníctvom neho môžu klienti banky investovať už od 10 centov a bez vstupných poplatkov.



Vďaka mobilným aplikáciám je investovanie jednoduché a dostupné. Myslí si to podľa reprezentatívneho prieskumu 365.bank približne každý druhý Slovák. Na druhej strane však zvyšná, necelá polovica populácie, považuje aktuálne dostupné nástroje ešte stále za pomerne komplikované. Ocenila by o čosi jednoduchšie spôsoby ako tie, ktoré sú aktuálne na trhu štandardne dostupné.



„Digitálne technológie nám uľahčujú život v mnohých aspektoch. V oblasti financií pritom ide nielen o klasický daily banking, ale vďaka nim sa stávajú zrozumiteľnejšie aj viaceré, inak pomerne komplikované, produkty. Investovanie je toho typickým príkladom, pričom dnes je úplne bežné zainvestovať do podielových fondov na pár klikov cez mobil. S cieľom ešte viac zjednodušiť doterajšie dostupné možnosti prinášame tzv. Investičné Syslenie. Ide o formu mikroinvestovania, v rámci ktorého banka automaticky zaokrúhli každú platbu podľa vopred zvoleného pravidla a rozdiel na úrovni centov alebo jednotiek eur klientovi zainvestuje do vybraného podielového fondu,“ uvádza Tomáš Barbarič, šéf produktov 365.bank.



Bezhotovostné spôsoby platenia, na ktoré je mikroinvestovanie naviazané, pritom na Slovensku naberajú na čoraz väčšej popularite. Odklon od využívania hotovosti urýchlila pandémia koronavírusu a stáva sa novým štandardom. Podľa prieskumu 365.bank sa k bezhotovostným formám platenia aktuálne prikláňa väčšina populácie. Približne každý druhý Slovák platí takmer výlučne platobnou kartou, necelých 40 % kombinuje kartu s hotovosťou a len 15 % populácie siaha výlučne po hotovosti.



Podľa Barbariča to vytvára príležitosť, ako sprístupniť práve prostredníctvom platieb kartou mikroinvestovanie širokej verejnosti. Tento nástroj je určený najmä pre začínajúcich investorov, ktorým odpadáva nutnosť vyberať si zo širokej ponuky fondov. Zároveň takto nastavený proces podstatne zjednodušuje doterajšie dostupné podoby investovania.



Investičné Syslenie je možné aktivovať si v aplikácii 365.bank. Klient si v rámci procesu vyberie spôsob zaokrúhľovania platieb kartou, a to buď na 1, 5 alebo 10 eur, prípadne si môže zvoliť tzv. bezcentový účet. Po každej platbe sa mu zaokrúhlená suma akumuluje na technickom podúčte. Banka raz za týždeň prevedie celý obnos peňazí do EKO fondu.