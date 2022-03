365.bank prináša tvárovú biometriu

Bratislava 1. marca (OTS) - Tvárová biometria využíva jedinečnosť ľudskej tváre a porovnaním niekoľkých desiatok bodov, ako sú vzdialenosť očí, postavenie lícnych kostí či hrúbka pier a podobne, dokáže dôveryhodne overiť identitu používateľov. Novinku zavádza 365.bank do procesu založenia účtu v mobilnej aplikácii, čím dopĺňa súčasné riešenie v podobe videohovoru.365-ka bola prvou bankou, ktorá pred štyrmi rokmi predstavila čisto digitálny proces zakladania účtu v aplikácii založený na overení klienta prostredníctvom videohovoru. V tom čase išlo o jediný možný spôsob, ako si bez nutnosti osobného stretnutia v banke alebo s kuriérom možno založiť účet online.Doba, ale aj regulatórne požiadavky sa však menia a v praxi nachádza čoraz väčšie uplatnenie tvárová biometria. 365.bank túto technológiu zavádza do svojho aktuálneho procesu onboardingu, t.j. zakladania účtu cez mobil, a bude ňou overovať totožnosť klienta. Súčasný videohovor bude fungovať aj naďalej, pričom klient si môže vybrať preferovaný spôsob overenia.“ konštatuje Filip Lehocký, šéf digitálneho bankovníctva 365.bank.Biometria bude overovať totožnosť klienta prostredníctvom rozpoznania niekoľkých desiatok bodov na jeho tvári. Z používateľského pohľadu pritom ide o veľmi jednoduchý proces. Stačí si len spraviť selfie, ktorú systém následne porovná s fotkou z občianskeho preukazu. Klient je krok za krokom navigovaný hláškami na obrazovke.Z technologického hľadiska pritom prebiehajú na pozadí rôzne kontroly, vďaka ktorým možno vyhodnotiť, či ide naozaj o živú osobu. Banka v tomto prípade spolupracovala so slovenskou spoločnosťou Innovatrics, ktorá je svetovým lídrom v oblasti biometrie a high-tech riešení na mieru.Najnovšia verzia aplikácie 365.bank obsahujúca novinku v podobe tvárovej biometrie je už dostupná v obchodoch s aplikáciami – App Store aj Google Play a je možné si ju stiahnuť do svojho smartfónu.