365.bank sa stala bankou roka na Slovensku

Bratislava 2. decembra (OTS) - Najprestížnejšia medzinárodná súťaž a banková udalosť roka Bank of the Year Awards 2021 pozná mená svojich víťazov. Na včerajšej online prezentácii v Londýne boli vyhlásené a ocenené najlepšie bankové inštitúcie v Európe, Amerike, Ázii, na Blízkom východe a v Afrike. V zahraničí sa presadila aj 365.bank, ktorá sa stala najlepšou bankou na našom trhu a odnáša si titul Banka roka na Slovensku za rok 2021.Oceneniekaždý rok udeľuje, britský magazín zameraný na financie, a o výsledkoch rozhoduje. Tento rok pritom zabodovala aj, ktorá potvrdila svoju pozíciu vyzývateľa na trhu a po troch rokoch svojej existencie sa stala. V celkovom hodnotení pritom zohralo kľúčovú úlohu jej nové strategické smerovanie, inovatívnosť a nové technológie, ako aj udržateľnosť a dosiahnuté ekonomické výsledky.“ hovorí, CEO 365.bank.Súťaž Bank of the Year Awards vyhodnocuje popredné svetové bankové inštitúcie viac ako 20 rokov. Jednotlivé inštitúcie sú posudzované z hľadiska, ako sú hospodársky výsledok, ale aj výnosnosť či stabilita. Porota hodnotí banky aj z hľadiska ich, rozvojaa produktov. Vzhľadom na aktuálnuboli hodnotiacim kritériom ajbánk smerom ku klientom s cieľomtohto náročnéhoMagazín The Banker je mesačník patriaci do skupiny Financial Times Group so sídlom v Londýne. Celosvetovo má viac akoa viac ako, pričom oslovuje širokú komunitu bankárov, expertov, investičných fondov, ratingových agentúr a inštitucionálnych investorov. Rebríček zostavený magazínom The Banker je považovaný zav rámci bankového sektora.