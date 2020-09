Bratislava 30. septembra (TASR) - 365.bank už nebude len digitálna, stane sa plnohodnotnou bankou. Informovala o tom Lýdia Žáčková z Poštovej banky. Značku 365 ponesie aj celá banková skupina.



Skupina Poštovej banky vstupuje podľa nej do dôležitej fázy svojej rozvojovej stratégie. V druhom kvartáli 2021 preberie 365.bank pobočkovú sieť Poštovej banky a stane sa tak plnohodnotnou bankou s ambíciou konkurovať prvej trojke najväčších bánk.



Uviedla, že značka Poštová banka sa bude sústreďovať primárne na bankový servis na 1500 predajných miestach Slovenskej pošty. Klienti, ktorí navštevujú pobočkovú sieť, môžu naďalej využívať svoje súčasné produkty na pobočkách tak, ako boli zvyknutí, alebo môžu využiť ponuku novej 365.bank.



Pripomenula, že s cieľom reflektovať nástup digitálnych technológií založila skupina pred dvoma rokmi 365.bank a spustila pilotný projekt prvej "mobile first" banky. Pod značkou 365.bank bude investovať do ďalšieho rozvoja digitálneho bankovníctva a technológií, a po novom aj do moderného pobočkového servisu. Klientom prinesie viaceré technologické inovácie a predstaví aj nový pohľad na bankovníctvo prostredníctvom siete 70 pobočiek.



"Ďalší potenciál rozvoja vidíme v takzvanom omnichannel bankingu, ktorého súčasťou budú všetky dnes dostupné aj rozvíjajúce sa digitálne kanály, spolu so sieťou nových pobočiek 365.bank. Tie budú už budúci rok ponúkať úplne nový model obsluhy postavený na moderných technológiách, ktoré nie sú cieľom, ale prostriedkom pre čo najlepší klientsky servis," vysvetlil Andrej Zaťko, generálny riaditeľ skupiny Poštovej banky.



Z pohľadu cieľových skupín klientov sa 365.bank bude zameriavať na ľudí, ktorí vyžadujú moderné služby, digitálny kanál, ale aj osobný kontakt, priateľský prístup a neformálnu komunikáciu. Aj pobočkové bankovníctvo bude totiž založené na digitálnych prvkoch a na novej a modernejšej forme obsluhy.



Poštová banka bude na druhej strane stavať na svojom tradičnom vnímaní banky na pošte a rozvíjať sa ako najdostupnejšia banka na Slovensku. "Dostupnosť bola odjakživa najväčšou devízou Poštovej banky. Vďaka našej strategickej spolupráci so Slovenskou poštou máme násobne väčšiu, respektíve najširšiu sieť kontaktných miest zo všetkých bánk. Spolu s jednoduchosťou a výhodnosťou našich produktov chceme osloviť cieľový segment klientov, ktorí uprednostňujú osobný prístup," priblížil Zaťko.