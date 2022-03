365.bank vráti klientom poplatky za prevody do Ukrajiny

Bratislava 3. marca (OTS) - Banková skupina 365.bank reaguje na aktuálnu situáciu v rámci portfólia oboch svojich bánk. Ľuďom unikajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytne finančnú pomoc 365.nadácia v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Ďalšie formy podpory prostredníctvom bezplatných bankových služieb prinesú 365.bank aj Poštová banka.hovorí Andrej Zaťko, group CEO 365.bank a Poštovej banky.365.bank prostredníctvom svojej nadácie vytvorila účet, na ktorý môžu jej zamestnanci prispievať ľubovoľnou sumou, ktorú banka následne znásobí. Finančné prostriedky následne distribuuje prostredníctvom Slovenského Červeného kríža tam, kde to bude najviac potrebné. Banka bude participovať aj na projekte na podporu inklúzie detí z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu, o ktorom bude verejnosť bližšie informovať.365-ka bude zároveň automaticky vracať poplatok za prevod finančných prostriedkov do Ukrajiny a ľudia nebudú musieť platiť ani poplatok za výber hotovosti ukrajinskými platobnými kartami v sieti jej bankomatov. Ako digitálna sa banka zároveň stala signatárom výzvy iniciovanej spoločnosťou Vacuum Group a ďalšími technologickými firmami, s ktorými je pripravená poskytnúť Slovenskej republike personálne kapacity v oblasti technológií, vývoja aplikácií či hmotnej pomoci a starostlivosti.V rámci bankovej skupiny zároveň ponúkla 365-ka kompetentným orgánom aj tri priestory spadajúce do realitného portfólia dcérskej spoločnosti 365.invest. Tieto je okamžite pripravená sprístupniť na ich využitie a prenocovanie pre ľudí unikajúcich pred vojnovým konfliktom.Poštová banka zas od zajtra upravuje svoj Užitočný účet a dopĺňa solidárne nastavenie parametrov bez poplatkov. Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko si ho budú môcť otvoriť na 12 mesiacov úplne zadarmo. K dispozícii na to majú najširšiu distribučnú sieť jej obchodných miest, tzv. PFS pracovísk na poštách, ako aj kamenných pobočiek materskej 365.bank. V balíku dostanú aj platobnú kartu, internet banking, neobmedzený výber hotovosti z vlastnej siete bankomatov, pričom banka vráti klientom poplatok za výbery z bankomatov iných bánk.V rámci bankovej skupiny si môžu pritom ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko požiadať aj o predplatenú platobnú kartu SKPAY . V tomto prípade nie je potrebné, aby si zakladali bankový účet, ale vyplnením online formuláru požiadajú o vydanie tohto typu platobnej karty, ktorú si následne nabijú prostriedkami, a to na všetkých obchodných miestach 365.bank, resp. Poštovej banky.Obe banky pritom umožnia svojim zamestnancom, v rámci už existujúcej aktivity Deň pre budúcnosť, zúčastniť sa akýchkoľvek dobrovoľníckych aktivít zameraných na pomoc ľuďom z Ukrajiny.