365.bank zakladá centrum pre rozvoj technológií

Bratislava 22. júla (OTS) - V priebehu leta spúšťa 365.bank inovačné centrum Innohub, ktoré bude slúžiť na podporu a rozvoj technológií, inovácií, ale aj zákazníckej skúsenosti či partnerských digitálnych riešení. Jeho cieľom bude aj zdokonaľovať digitálnu infraštruktúru banky a sprístupňovať služby jej skupiny tretím stranám. So zámerom využitia moderných cloudových technológií sa v rámci hubu stali strategickými partnermi spoločnosti Backbase a Mambu, ktoré zastrešia bankový frontend a backend, ako aj poskytovateľ cloudovej platformy – Amazon Web Services. Súčasťou projektu bude interný vývojový tím, preto 365.bank otvára viaceré odborné pozície.



Inovácie a lepšia zákaznícka skúsenosť na jednom mieste

365.innohub prinesie banke nové technologické a zákaznícke zázemie, ktoré bude schopné agilne reagovať na inovácie v oblasti digitálneho bankovníctva, IT bezpečnosti aj na narastajúce potreby klientov. Inovačné centrum má takisto priniesť okamžite aplikované inovácie s rýchlym uvedením na trh.



„V rámci našej bankovej skupiny pokračujeme v jej strategickej transformácii. V dobe digitalizácie sa banky stávajú do určitej miery IT spoločnosťami a potrebujú flexibilnejšie reagovať na meniace sa trendy. Okrem technológií je však dôležitý aj používateľský zážitok klienta, preto zakladáme 365.innohub, ktorým zastrešíme všetky tieto dôležité oblasti do jedného ekosystému. V rámci neho hľadáme aj expertov, ktorí vytvoria špičkový interný tím s cieľom prinášať nové idey a realizovať ich v praxi,“ hovorí na margo 365.innohub group CEO 365.bank a Poštovej banky Andrej Zaťko.



Podľa jeho slov banka týmto nadviaže aj na zachovanie a ďalšie rozvíjanie svojho ekologického bankovníctva. Digitalizácia, bezpapierové procesy, udržateľnosť a nevytváranie zbytočného odpadu budú preto aj v tomto prípade nevyhnutné.



Innohub v 365.bank povedie Martin Horváth, ktorý pôsobí v bankovej skupine od začiatku roka 2020. Z pozície head of digital sales & omnichannel sa posúva do roly chief innovation officer. V predchádzajúcich rokoch pôsobil v Nemecku, kde viedol e-commerce aktivity pre jedného z top európskych telekomunikačných operátorov.



Strategická kooperácia so zahraničnými špičkami

V rámci Innohubu pritom 365.bank uzatvára strategické partnerstvo so zahraničnými dodávateľmi a poskytovateľmi digitálnych bankových platforiem – Backbase a Mambu, ako aj technologické partnerstvo s Amazon Web Services. Všetky poskytujú moderné digitálne riešenia založené na princípoch modulárneho bankovníctva, ktoré chce 365.bank prispôsobovať potrebám svojho cieľového klienta.



„Som veľmi rád, že v Backbase, Mambu a AWS sme našli technologických partnerov z ,prvej ligy‘ svetových technologických spoločností. Ide o špičkových hráčov v ich oblasti. Vďaka spolupráci budeme môcť v rámci Innohubu zavádzať inovácie s kratším časom spustenia, využívať princíp otvoreného bankového ekosystému, inteligentného bankovníctva, a to s cieľom poskytnúť klientovi prvotriedny omnikanálový zážitok,“ dopĺňa A. Zaťko.



365.bank bude využívať technológie digitálneho predaja a digitálneho bankovníctva v rámci infraštruktúry Backbase Engagement Banking. Jej cieľom je skvalitňovať zákaznícku skúsenosť naprieč všetkými produktmi a službami denného bankovníctva. Zároveň bude banka participovať aj na platforme Backbase-as-a-Service, ktorá predstavuje sériu spravovaných hostingových služieb. Tie jej okrem nových inovácií umožnia aj rýchlejšie nasadzovanie systémových aktualizácií a zlepšovanie komfortu klienta.



„365.bank má presvedčivú a inovatívnu víziu svojej stratégie a budúcnosti, ako aj vysoké štandardy pre svojich partnerov, ktorí jej môžu byť na tejto ceste nápomocní. Preto hľadala partnera s riešeniami, ktoré si vie rýchlo osvojiť a nasadiť, pričom by stále umožňovali prispôsobenie podľa potrieb. Moderná architektúra Backbase znamená, že banky si bez ohľadu na svoju veľkosť už nemusia vyberať medzi rýchlosťou uvedenia služieb na trh či unikátnou a jedinečnou zákazníckou skúsenosťou na mieru,“ uvádza Matthijs Eijpe, regionálny viceprezident Backbase pre oblasť Európy, Stredného východu a Afriky.



Spoločnosť Mambu je poskytovateľom cloudového riešenia, založeného na princípe modulárneho bankovníctva, ktoré je možné zostavovať v ľubovoľnej konfigurácii s cieľom vyhovieť potrebám koncového používateľa. Banke umožní presunúť svoje aktivity do cloudu, čo podporí vyššiu flexibilitu a lepšie škálovanie nových služieb.



„Bezkonkurenčnými finančnými inštitúciami sú tie, ktoré využívajú cloudové služby. Kombinácia ponúk Backbase a Mambu poskytne 365.bank flexibilitu potrebnú na to, aby sa stala lídrom v regióne. 365.bank bude mať najmodernejšiu bankovú platformu a bude profitovať z agilnosti, zo znížených prevádzkových nákladov na IT a z príležitostí na rozvoj zákazníckych skúseností. Platforma Mambu jej umožní budovať a poskytovať bankové služby spôsobom, ktorý preferuje,“ uzatvára Eelco-Jan Boonstra, výkonný riaditeľ spoločnosti Mambu pre oblasť Európy, Stredného východu a Afriky.