365.bank získala prvé miesto v súťaži Zlatý středník

Bratislava 6. septembra (OTS) - V súťaži Zlatý středník vyhrala prvé miesto v kategórii Integrovaná kampaň. Len pred niekoľkými mesiacmi pritom bodovala aj v súťaži Zlatý klinec. Kampaň reagovala na situáciu spojenú s koronavírusom a využila nový marketingový prístup, tzv. „crowdvertising“.Idea kampane vznikla spontánne počas pandémie. 365.bank pripravovala nové spoty na svoj bankový účet, no narazila na nedostatok strihačov, kameramanov či hercov, ktorí museli ostať doma. A keďže „uväznená“ v obývačke bola v tom čase väčšina ľudí, banka im ponúkla zaujímavú príležitosť – natočte nám spot a my ho pustíme v telke.“ hovorí, PR manažérka 365.bank.Kampaň „Reklama z obývačky“ bola komplexnou televíznou, ako aj online kampaňou. Z 80 videí vybrala banka spolu s reklamnou agentúrou Wiktor Leo Burnett 11 najlepších spotov a odvysielala ich v televízii. Za posledný, dvanásty postupujúci, mala možnosť hlasovať aj verejnosť. Ostatné reklamy z obývačky boli nasadené do online priestoru a na sociálnych sieťach. V spotoch sa objavili napríklad piráti, ľudožrúti, rytier či trojhlavý drak.Zlatý středník každoročne vyhodnocuje interné a externé firemné médiá a vyberá najlepšie komunikačné projekty v Českej a Slovenskej republike. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 490 projektov a o víťazoch rozhodla odborná porota zložená z takmer sto expertov na jednotlivé komunikačné disciplíny. Galavečer súťaže sa uskutočnil 2. septembra v Prahe.