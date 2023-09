40 000 eur na projekty, ktoré spoja mladú a staršiu generáciu

Bratislava 22. septembra (OTS) - Vďaka grantovému programu sa za sedem rokov podarilo zrealizovať už 129 unikátnych nápadov naprieč celým Slovenskom, ktoré boli doposiaľ podporené sumou vo výške 210 000 eur.V dnešnom, rýchlo meniacom sa a často už viac virtuálnom svete, je osobný kontakt a medzigeneračná spolupráca nesmierne dôležitá. Tvorivo strávený čas s ľuďmi okolo nás v reálnom svete, utužovanie vzťahov a vzájomné odovzdávanie si cenných rád či skúseností dokáže obohatiť tak mladú, ako aj staršiu generáciu. Poštová banka dlhodobo zdôrazňuje význam a potrebu medzigeneračnej spolupráce.„Grant Poštovej banky pomáha upevňovať vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií, umožňuje generáciám spájať sa, navzájom sa lepšie spoznávať a pomáhať si. Navyše tiež prispieva k rozvoju regiónov a k zlepšeniu komunitného života v nich. Takmer stotridsať projektov, ktoré sa doteraz vďaka grantu zrealizovali, pomohli ľuďom po celom Slovensku získať nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti, prispeli k revitalizácii kultúrnych pamiatok či k zachovaniu tradícií alebo ochrane prírodných hodnôt. Sme radi, že aj vďaka našej podpore sa rodia krásne veci s pridanou hodnotou,“ hovorí Hana Tarabová, správkyňa nadácie.Foto: Castrum SanctiO príspevok na podporu realizácie svojho nápadu sa môžu tento rok uchádzať verejnoprospešné a neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ale aj školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, krízové centrá, centrá voľného času či samosprávy. Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu projektov, ktoré majú zmysel pre komunitu, budú sa na nich spoločne podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné. „Slováci majú chuť tvoriť hodnoty, o čom svedčí aj fakt, že každý rok dostávame množstvo žiadostí. Nás tento záujem ľudí, meniť svet okolo k lepšiemu, teší a opäť ich v tom radi podporíme,“ dodáva Tarabová.Projekty z oblasti vzdelávania, športu, kultúry, zdravotníctva, sociálnej pomoci, aktívneho trávenia voľného času, zveľaďovania verejného priestoru, životného prostredia a či ďalších oblastí je potrebné prihlásiť na stránke grantu do 6. novembra 2023.. Nadácia následne vyberie tie najlepšie z nich a rozdelí im spolu až 40-tisíc eur. Maximálna výška finančnej podpory na jeden projekt je 2 500 eur. Pre TOP projekt je navyše pripravená extra suma vo výške 1 000 eur na jeho ešte lepšiu realizáciu projektu. O tom, kto tento bonus získa, bude rozhodovať široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania od 7. do 15. decembra 2023. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke grantu www.pre3generacie.sk Foto: OZ LozornáčekZa sedem rokov podporila Poštová banka prostredníctvom nadácie vďaka programu Nápad pre 3 generácie už 129 projektov z rôznych kútov Slovenska sumou spolu 210 000 eur. Naposledy rozdelila peniaze z grantu pre dvadsaťdva projektov, ktoré získali prostriedky na realizáciu najrôznejších nápadov – od obnovy kultúrnych pamiatok cez rozvíjanie folklórnych tradícií, revitalizáciu amfiteátra, výsadbu zelene, vzdelávanie až po budovanie pozitívneho vzťahu ku knihám a literatúre či nákup rikší, na ktorých môžu mladí voziť seniorov.Svätý Jur získal peniaze na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň, pričom sa na revitalizačných prácach mali podieľať všetky tri generácie. Obec Cerová použila financie na rozprávkovú aleju s medonosnými drevinami, ktorej výsadba spája malých aj veľkých. V Rimavskej Sobote bol grantom podporený vznik Detskej univerzity, v Holiciach sa prostriedky z grantu použili na zelenú knižnicu v parku a Kláštor pod Znievom získal finančnú podporu pre Znievkovu pokladničku s cieľom prehlbovať finančnú gramotnosť. Obci Ulič poslúžili peniaze na vzdelávacie aktivity zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu a na zaškolenie staršej generácie do práce s technológiami. V minulosti mohli tiež vďaka grantovému programu vzniknúť aj komunitné záhrady, včelie úle, kreatívne dielne či kurzy podporujúce ľudové remeslá.Projekty, ktoré doposiaľ získali podporu vďaka Nápadu pre 3 generácie, tak pomáhajú zvyšovať kvalitu života v komunitách naprieč celým Slovenskom a spájajú hravosť detí, zanietenosť a angažovanosť dospelých a skúsenosti starších.