5 bežných nehôd v domácnosti vás presvedčí, že poistenie sa oplatí

Bratislava 22. septembra (OTS) - Nehody v domácnosti sa jednoducho sem-tam stanú, aj keď robíte akékoľvek preventívne opatrenia. Dnes však už vieme, ako lepšie a efektívnejšie reagovať a rovnako aj, na koho sa obrátiť ak potrebujeme pomoc.Podľa štatistík poisťovne Groupama má takmer každá druhá škoda v domácnosti súvis s počasím.vysvetľuje PR konzultant poisťovne,. Malým pozitívom na týchto negatívnych udalostiach je, že ich následky vám pomôže zmierniť aspoň majetkové poistenie. Ak ho máte, finančne by vám malo pokryť všetky náklady na opravu.Okrem toho samozrejme škodí počasie aj v exteriéri. Je úplne zrejmé, že všetko, čo je počas búrky, krupobitia či víchrice vonku, dostáva zabrať. K takýmto škodám a poistným udalostiam patria často poškodené vozidlá.informujeA samozrejme nesmieme zabudnúť na záhradné škody, teda záhradný nábytok, prasknutá strecha na prístrešku či poškodený záhradný domček. Ani toto nie sú malé škody a náklady na ich opravu sú často v stovkách eur. Pomôže vám pri takýchto udalostiach poistenie? Samozrejme, ak si ho dobre nastavíte a zvolíte si správne pripoistenia, budete krytý. Síce to poškodeniam nezabráni, no pomôže vám to aspoň z finančného hľadiska.Extrémne teplé letá so sebou prinášajú aj extrémne silné búrky, ktoré sú často sprevádzané bleskami. Nevyhli sme sa tomu ani tento rok a počas leta sme viackrát zažili búrku, kedy ani poriadne nepršalo, len sa blýskalo. Ochráni vás a váš majetok pred bleskami len samotný bleskozvod? Keďže rozlišujeme priamy a nepriamy úder blesku, odpoveď. Najnebezpečnejší je pochopiteľne priamy úder do domu, ale veľké škody môže narobiť aj nepriamy úder bleskom. Riešením je prepäťová ochrana, ktorá zabráni, aby sa do vašej elektrickej siete dostalo vyššie napätie, ako je to prevádzkové. Bez prepäťovej ochrany hrozí, že či už ide o priamy alebo nepriamy úder blesku, všetky vaše elektrické spotrebiče môže blesk zničiť. Poisťovňa aj preto radí, aby ste v prípade, že nemáte prepäťovú ochranu, vytiahli zo zásuviek počas búrky všetky spotrebiče. Zároveň upozorňujeme, že aj keď máte poistenie, niektoré poisťovne majú práve absenciu prepäťovej ochrany pre takéto škody vo výlukách. Dajte si na to pozor pri uzatváraní poistky.Toto je jedna z najnepríjemnejších nehôd v domácnosti. Sami si s tým málokedy poradíte a v tých horších prípadoch sa to netýka len vás. Keď vám praskne potrubie v stene alebo sa upchá toaleta, musíte okamžite reagovať, pretože inak si to odskáče nielen váš byt ale aj vaši susedia. Môže ísť o úplne maličkosti alebo vám praskne potrubie v stene a vy budete musieť vybúrať polovicu steny. Tak či onak, týchto prípadov nie je málo. Myslite na to, keď budete premýšľať nad ochranou svojej domácnosti, poistenie je v týchto prípadoch naozaj nápomocné. Asistenčná služba reaguje rýchlo a pohotovo, poradia vám a v prípade potreby zabezpečia vhodného odborníka.Elektrické spotrebiče sú dnes cenovo dostupné a fungovanie v domácnosti si bez nich už ani nevieme predstaviť. Práčka, umývačka riadu, chladnička, kotol či sporák sú základom takmer v každej rodine na Slovensku. Preto je pre nás náročné, keď v prípade poruchy musíme čakať niekoľko dní na opravára. Riad sa sám neumyje, šaty sa neoperú a ani jedlo nebudeme variť na ohni. Je to o to horšie, ak sa pokazia vo chvíli, keď nie sme doma. Vytečená práčka nie je po návrate domov ničím príjemným. A práve to je jednou z TOP hlásených poistných udalostí. „“ vysvetľujeŠkody pri týchto nehodách nie sú až také vysoké, ako pri vyčíňaní počasia, ale aj nová práčka či chladnička stojí niekoľko stoviek eur. Nehovoriac o tom, že ak v najhoršom prípade vytopíte suseda, či viacerých susedov, ktorí bývajú pod vami, tam už to rastie aj do tisícok eur. Poistenie vás neochráni ani v tomto prípade, jeho kúpou poruche domáceho spotrebiča určite nezabránite, ale váš domáci rozpočet dozaista ochráni. Podľa údajov poisťovne Groupama je priemerná ročná výška poistného v poistení nehnuteľností a domácností na úrovni 121 EUR. A v tej cene je už zahrnutá aj asistenčná služba, na ktorú sa môžete obrátiť práve v prípade takomto prípade. Tá vám zabezpečí opravu pokazeného spotrebiča. Ak by to nešlo, bude vám túto škodu finančne kompenzovať. Ak si to teda zrátate, takéto krytie za tú ročnú výšku poisteného aj stojí, čo myslíte?Aj keď je toto nepríjemná udalosť, z pohľadu financií nejde až o tak nákladnú škodu. Tým, ktorým sa už podarilo sa vymknúť či zlomiť kľúč v zámku, vedia, že zámočníci si za takéto výjazdy pýtajú od 50 až do 120 EUR. Aj tak je to ale komplikácia, ktorú s poistením domácnosti a nehnuteľnosti nemusíte riešiť sami. Jednoducho zavoláte na asistenčnú službu a tí sa o všetko postarajú. Pošlú vám zámočníka, ten vám zámok opraví a vy sa už o nič nemusíte starať.