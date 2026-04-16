< sekcia Ekonomika
8. Ročník Čerstvých hlavičiek štartuje
Hlasovanie môže zmeniť desiatu tisíckam detí.
Autor OTS
Bratislava 16. apríla (OTS) - Ovocie a zeleninu od Čerstvých hlavičiek aktuálne desiatuje vyše 25-tisíc detí z celého Slovenska. O tom, ktoré škôlky a školy získajú od Kauflandu pravidelnú nádielku vitamínov v 8. ročníku, rozhoduje verejnosť. Hlasovanie začína 16. apríla 2026.
Banán alebo čokoládová tyčinka z automatu? Chrumkavý kaleráb či balíček čipsov? Pri každodenných rozhodnutiach, čo cez školskú prestávku zjesť na desiatu, to u mladej generácie častejšie vyhráva menej zdravá voľba, ktorá sa postupne odráža aj na jej životnom štýle. Na Slovensku stúpa podiel detí a tínedžerov s nadváhou a obezitou. Kým v roku 2018 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) evidovalo 7976 detí s obezitou, v roku 2024 sa ich počet takmer zdvojnásobil na 15 482. Najviac prípadov sa týka vekovej kategórie od 6 do 14 rokov. Ďalších približne 40-tisíc detí zároveň vykazuje nadhmotnosť, ide teda o trend, ktorý u nás dlhodobo narastá.
Aj preto Kaufland prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky prináša do tried pravidelné nádielky ovocia a zeleniny. Chce tak mladú generáciu motivovať k tomu, aby čerstvé vitamíny prirodzene zaradila do svojho jedálnička a aby ich konzumáciu vnímala ako samozrejmosť.
Ovocie a zelenina od Kauflandu deťom spestrujú desiatu počas celého školského roka
„Veríme, že pravidelný kontakt s ovocím a zeleninou v kolektíve rovesníkov výrazne zvyšuje šancu, že si ich deti obľúbia,“ vysvetľuje zmysel projektu Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Práve v predškolskom a mladšom školskom veku si deti osvojujú návyky, ktoré si neskôr prenášajú aj do dospelosti. Aj preto chceme byť pri tom od začiatku a pomáhať im prirodzenou cestou objavovať chute čerstvého ovocia a zeleniny. Ak sa ich naučia jesť odmalička, postupne sa pre ne stanú bežnou súčasťou každodenného stravovania.“
Čerstvé hlavičky vstupujú do 8. ročníka. Od 16. apríla do 13. mája 2026 prebieha na www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie, v ktorom svojich favoritov môže podporiť každý. O výhru v podobe pravidelných dodávok vitamínov na školský rok 2026/27 súťaží 452 materských a 363 základných škôl, ktoré sa do projektu registrovali.
Počas aktuálneho školského roka každý utorok desiatuje banány, jablká, kaleráb, uhorku či exotické ovocie viac ako 25-tisíc detí po celom Slovensku. Kaufland takto formuje ich pozitívny vzťah k vyváženej strave, pretože ak si ovocie a zeleninu obľúbia už v útlom veku, stanú sa samozrejmou súčasťou ich jedálneho lístka aj v dospelosti.
Postupnú zmenu v správaní detí si všimli aj v Materskej škole Zvedavá včielka v Štefanove nad Oravou. „Keď sme s Čerstvými hlavičkami začínali, mnohé deti najskôr ovocie a zeleninu odmietali, no dnes s nadšením ochutnávajú každú novú nádielku. Keď vidia kamarátov, pridajú sa tiež, dokonca sa dnes zahryznú aj do kalerábu či uhorky. Rodičia nám často hovoria, že deti si ovocie a zeleninu samy pýtajú aj doma,“ konštatuje riaditeľka Marcela Skubanová, podľa ktorej projekt pozitívne ovplyvňuje aj chute malých škôlkarov.
Súčasťou Čerstvých hlavičiek je aj podpora na organizáciu Krúžkov varenia, ktorú reťazec venuje základným školám
Podobnú skúsenosť majú aj v ZŠ a MŠ v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde sa ovocno-zeleninové dni stali obľúbenou súčasťou školského diania. „Deti sa tešia na každú novú debničku od Čerstvých hlavičiek. Aj menej známe ovocie ako marakuja či kivi prijali s nadšením, no veľkú radosť im dokáže urobiť aj zelenina. Do projektu sme sa registrovali aj tento rok, tak verím, že nás v hlasovaní podporia rodičia, starí rodičia aj celé okolie,“ vysvetľuje pedagogická asistentka Eva Szalóová.
O tom, kde si škôlkari a školáci každý týždeň spestria desiatu vďaka debničkám s čerstvými vitamínmi, rozhodnú výsledky hlasovania, ktoré trvá od 16. apríla do 13. mája 2026. Jeho pravidlá sú nastavené tak, aby rovnakú šancu uspieť mali menšie aj väčšie školské zariadenia bez ohľadu na počet detí. V Čerstvých hlavičkách sa každá predajňa reťazca stáva partnerom jednej základnej a jednej materskej školy z okolia, a tak si pravidelné nádielky ovocia a zeleniny rozdelí dokopy 88 škôl a 88 škôlok z celého Slovenska.
„Každý rok vidíme, ako sa okolo Čerstvých hlavičiek prirodzene vytvára silná vlna podpory. Do hlasovania sa zapájajú celé rodiny, učitelia aj miestne organizácie. Kaufland tak vedie mladú generáciu k pestrému a vyváženému jedálničku, a zároveň dokáže spojiť celé komunity pre dobrú vec,“ dopĺňa Lucia Vargová.
Výhra v projekte však neprináša len čerstvé ovocie a zeleninu. Súčasťou Čerstvých hlavičiek sú aj vzdelávacie materiály, workshopy a pre žiakov základných škôl tiež podpora na organizáciu Krúžkov varenia. Počas tejto voľnočasovej aktivity si deti osvojujú zručnosti pri príprave zdravých jedál a prehlbujú vzťah k vyváženému stravovaniu, ktoré si môžu preniesť aj do každodenného života.
Zoznam víťazov 8. ročníka bude na www.cerstvehlavicky.sk zverejnený 15. mája 2026.
Banán alebo čokoládová tyčinka z automatu? Chrumkavý kaleráb či balíček čipsov? Pri každodenných rozhodnutiach, čo cez školskú prestávku zjesť na desiatu, to u mladej generácie častejšie vyhráva menej zdravá voľba, ktorá sa postupne odráža aj na jej životnom štýle. Na Slovensku stúpa podiel detí a tínedžerov s nadváhou a obezitou. Kým v roku 2018 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) evidovalo 7976 detí s obezitou, v roku 2024 sa ich počet takmer zdvojnásobil na 15 482. Najviac prípadov sa týka vekovej kategórie od 6 do 14 rokov. Ďalších približne 40-tisíc detí zároveň vykazuje nadhmotnosť, ide teda o trend, ktorý u nás dlhodobo narastá.
Aj preto Kaufland prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky prináša do tried pravidelné nádielky ovocia a zeleniny. Chce tak mladú generáciu motivovať k tomu, aby čerstvé vitamíny prirodzene zaradila do svojho jedálnička a aby ich konzumáciu vnímala ako samozrejmosť.
Ovocie a zelenina od Kauflandu deťom spestrujú desiatu počas celého školského roka
„Veríme, že pravidelný kontakt s ovocím a zeleninou v kolektíve rovesníkov výrazne zvyšuje šancu, že si ich deti obľúbia,“ vysvetľuje zmysel projektu Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Práve v predškolskom a mladšom školskom veku si deti osvojujú návyky, ktoré si neskôr prenášajú aj do dospelosti. Aj preto chceme byť pri tom od začiatku a pomáhať im prirodzenou cestou objavovať chute čerstvého ovocia a zeleniny. Ak sa ich naučia jesť odmalička, postupne sa pre ne stanú bežnou súčasťou každodenného stravovania.“
Čerstvé hlavičky vstupujú do 8. ročníka. Od 16. apríla do 13. mája 2026 prebieha na www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie, v ktorom svojich favoritov môže podporiť každý. O výhru v podobe pravidelných dodávok vitamínov na školský rok 2026/27 súťaží 452 materských a 363 základných škôl, ktoré sa do projektu registrovali.
Projekt, ktorý má u detí úspech
Počas aktuálneho školského roka každý utorok desiatuje banány, jablká, kaleráb, uhorku či exotické ovocie viac ako 25-tisíc detí po celom Slovensku. Kaufland takto formuje ich pozitívny vzťah k vyváženej strave, pretože ak si ovocie a zeleninu obľúbia už v útlom veku, stanú sa samozrejmou súčasťou ich jedálneho lístka aj v dospelosti.
Postupnú zmenu v správaní detí si všimli aj v Materskej škole Zvedavá včielka v Štefanove nad Oravou. „Keď sme s Čerstvými hlavičkami začínali, mnohé deti najskôr ovocie a zeleninu odmietali, no dnes s nadšením ochutnávajú každú novú nádielku. Keď vidia kamarátov, pridajú sa tiež, dokonca sa dnes zahryznú aj do kalerábu či uhorky. Rodičia nám často hovoria, že deti si ovocie a zeleninu samy pýtajú aj doma,“ konštatuje riaditeľka Marcela Skubanová, podľa ktorej projekt pozitívne ovplyvňuje aj chute malých škôlkarov.
Súčasťou Čerstvých hlavičiek je aj podpora na organizáciu Krúžkov varenia, ktorú reťazec venuje základným školám
Podobnú skúsenosť majú aj v ZŠ a MŠ v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde sa ovocno-zeleninové dni stali obľúbenou súčasťou školského diania. „Deti sa tešia na každú novú debničku od Čerstvých hlavičiek. Aj menej známe ovocie ako marakuja či kivi prijali s nadšením, no veľkú radosť im dokáže urobiť aj zelenina. Do projektu sme sa registrovali aj tento rok, tak verím, že nás v hlasovaní podporia rodičia, starí rodičia aj celé okolie,“ vysvetľuje pedagogická asistentka Eva Szalóová.
Čerstvé vitamíny pre 176 škôl a škôlok
O tom, kde si škôlkari a školáci každý týždeň spestria desiatu vďaka debničkám s čerstvými vitamínmi, rozhodnú výsledky hlasovania, ktoré trvá od 16. apríla do 13. mája 2026. Jeho pravidlá sú nastavené tak, aby rovnakú šancu uspieť mali menšie aj väčšie školské zariadenia bez ohľadu na počet detí. V Čerstvých hlavičkách sa každá predajňa reťazca stáva partnerom jednej základnej a jednej materskej školy z okolia, a tak si pravidelné nádielky ovocia a zeleniny rozdelí dokopy 88 škôl a 88 škôlok z celého Slovenska.
„Každý rok vidíme, ako sa okolo Čerstvých hlavičiek prirodzene vytvára silná vlna podpory. Do hlasovania sa zapájajú celé rodiny, učitelia aj miestne organizácie. Kaufland tak vedie mladú generáciu k pestrému a vyváženému jedálničku, a zároveň dokáže spojiť celé komunity pre dobrú vec,“ dopĺňa Lucia Vargová.
Výhra v projekte však neprináša len čerstvé ovocie a zeleninu. Súčasťou Čerstvých hlavičiek sú aj vzdelávacie materiály, workshopy a pre žiakov základných škôl tiež podpora na organizáciu Krúžkov varenia. Počas tejto voľnočasovej aktivity si deti osvojujú zručnosti pri príprave zdravých jedál a prehlbujú vzťah k vyváženému stravovaniu, ktoré si môžu preniesť aj do každodenného života.
Zoznam víťazov 8. ročníka bude na www.cerstvehlavicky.sk zverejnený 15. mája 2026.