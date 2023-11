A. Bailey: Znížiť infláciu v Británii na 2 % bude ťažká práca

Londýn 27. novembra (TASR) - Zníženie inflácie v Spojenom kráľovstve na 2 %, čo je cieľ centrálnej banky (Bank of England, BoE), bude ťažká práca. Vyhlásil to v pondelok guvernér banky Andrew Bailey, podľa ktorého väčšina nedávneho poklesu inflácie je výsledkom skokového nárastu cien energií v minulom roku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Zvyšok musí urobiť politika a menová politika," povedal Bailey v rozhovore pre webovú stránku ChronicleLive.



"A politika momentálne funguje reštriktívnym spôsobom - obmedzuje ekonomiku," uviedol Bailey s tým, že banku čaká tvrdá práca, pričom nechce vidieť žiadne ďalšie škody v ekonomike.



BoE na zasadnutí začiatkom tohto mesiaca ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené už druhýkrát po sebe, po tom ako ich predtým zdvihla 14-krát v rade, aby skrotila infláciu, ktorá vyvrcholila pred rokom nad úrovňou 11 %. Minulý mesiac inflácia v Británii klesla na 4,6 %.



Najnovšie prognózy BoE ukazujú, že návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % očakáva až na konci roka 2025.



Bailey priznal vplyv vyšších úrokových sadzieb na domácnosti v podobe vyšších úrokov z hypoték a nájomného. Zopakoval však svoj odkaz, že je príliš skoro na to, aby BoE uvažovala o znížení úrokových sadzieb.



"Som si veľmi vedomý pozície tých menej majetných," povedal pre ChronicleLive. "Musíme však dostať infláciu na 2 %," upozornil.



Finančné trhy v súčasnosti predpovedajú prvé zníženie sadzieb BoE v septembri budúceho roka.