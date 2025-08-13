< sekcia Ekonomika
A. Bekmatov: Zamestnanci automobiliek upozorňujú na dlhodobé výzvy
Odborári z viacerých pracovísk sa podľa neho tiež zhodli na znižujúcej sa ochote zamestnávateľov viesť s pracujúcimi korektný sociálny dialóg.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Dlhodobé výzvy pre automobilový priemysel by sme nemali prehliadať kvôli výzvam krátkodobým. Tie prvé budú mať s určitosťou negatívny dopad na zamestnanosť, ale môžeme sa na ne kvalitne pripraviť, aby bol vplyv na slovenských pracujúcich čo najmenší. Zhodli sa na tom v stredu zástupcovia zamestnancov z najväčších automobiliek na Slovensku na stretnutí s poradcom premiéra v oblasti ochrany pracujúcich, sociálnych vecí a spolupráce s odbormi Arturom Bekmatovom. Informoval o tom Bekmatov s tým, že stretnutie inicioval kvôli turbulenciám, ktoré môže vyvolať americká politika zvyšovania ciel na tovary z Európy.
Odborári zo spoločností Kia, Volkswagen Bratislava, Volkswagen Martin, Stellantis, Mobis a ZKW na stretnutí na Úrade vlády (ÚV) SR informovali o type vyrábaných modelov, ich exporte, ako aj plánoch zamestnávateľov na nasledujúce roky. Zástupcovia zamestnancov podľa Bekmatova upozornili, že vyrokovaná colná sadzba vo výške 15 %, ako aj ďalšie clá naviazané na výrobu automobilov nevyvolajú také otrasy, ako vykresľovali niektoré prvotné odhady. Zároveň vyzdvihol, že vláda už skôr vyhovela zamestnávateľom a v skrátenom legislatívnom konaní uľahčila prístup k štátnej pomoci, tzv. kurzarbeitu.
„Oveľa vážnejšie obavy medzi zamestnancami vyvoláva nevyhnutnosť preorientovania sa slovenskej ekonomiky z výroby automobilov na segment služieb. To znamená premenu Slovenska z ´montovne Európy´ na ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. Tento krok bude v dlhodobom horizonte nevyhnutný,“ zdôraznil poradca premiéra. Počet pracovných miest v automobilovej výrobe bude podľa neho prirodzene klesať a pracujúci z tohto segmentu budú musieť prejsť rekvalifikáciou. „Ak sa chceme vyhnúť sociálnym otrasom, tak táto rekvalifikácia musí byť masívna a dobre naplánovaná,“ doplnil Bekmatov.
Odborári z viacerých pracovísk sa podľa neho tiež zhodli na znižujúcej sa ochote zamestnávateľov viesť s pracujúcimi korektný sociálny dialóg. „Napriek dlhodobej ziskovosti spoločností sú slovenské manažmenty len zriedka ochotné odmeniť tých, ktorí spomínaný zisk vyprodukovali, teda slovenských pracujúcich. V mnohých prípadoch zamestnávatelia argumentujú prehnanými či vymyslenými hrozbami o príchode ťažkých časov a chýbajúcich prostriedkoch na zvyšovanie platov pracujúcich,“ dodal Bekmatov.
