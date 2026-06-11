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A. Costa: Júnový samit EÚ bude o dôležitých ekonomických témach
Podľa Costu sa lídri k hospodárskym otázkam vrátia počas pracovnej večere, aby sa zamerali na globálne makroekonomické nerovnováhy a ich dôsledky pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy.
Autor TASR
Brusel 11. júna (TASR) - Konkurencieschopnosť EÚ a globálne hospodárske výzvy, viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2028 - 2034, ako aj situácia na Ukrajine a na Blízkom východe budú nosnými témami samitu EÚ z 18. a 19. júna. V pozývacom liste pre šéfov vlád a štátov EÚ to vo štvrtok uviedol predseda Európskej rady António Costa, informuje spravodajca TASR.
Costa pripomenul, že v náročnom geopolitickom kontexte sa lídri budú zaoberať „kľúčovými otázkami pre našich občanov a naše spoločnosti“. Spresnil, že diskusie júnového samitu sa zamerajú na základný kameň prosperity a sociálneho modelu Európy: konkurencieschopnosť hospodárstva.
Rokovania chce preto začať preskúmaním pokroku v pláne „Jedna Európa, jeden trh“ spolu s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a cyperským prezidentom Nikosom Christodulidesom v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva.
Podľa Costu sa lídri k hospodárskym otázkam vrátia počas pracovnej večere, aby sa zamerali na globálne makroekonomické nerovnováhy a ich dôsledky pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy.
„Cieľom je dosiahnuť spoločné chápanie výziev a poskytnúť Európskej komisii usmernenia o ďalšom postupe. Európa si musí urobiť svoju domácu úlohu v oblasti ekonomiky, ale zároveň si spravodlivá hospodárska súťaž na globálnej úrovni vyžaduje rovnaké podmienky,“ vysvetlil Costa.
Podľa jeho slov treba zúročiť diskusie o viacročnom finančnom rámci, ktoré rozbehlo cyperské predsedníctvo, a prebrať prvú rokovaciu obálku s číslami, aby bolo možné usmerniť prácu nadchádzajúceho írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Zdôraznil, že je nevyhnutné sa zamerať na kľúčové prvky VFR, ktoré uľahčia dosiahnutie dohody do konca tohto roka. To znamená aj dosiahnutie pokroku v oblasti nových vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Costa pripomenul, že v náročnom geopolitickom kontexte sa lídri budú zaoberať „kľúčovými otázkami pre našich občanov a naše spoločnosti“. Spresnil, že diskusie júnového samitu sa zamerajú na základný kameň prosperity a sociálneho modelu Európy: konkurencieschopnosť hospodárstva.
Rokovania chce preto začať preskúmaním pokroku v pláne „Jedna Európa, jeden trh“ spolu s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a cyperským prezidentom Nikosom Christodulidesom v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva.
Podľa Costu sa lídri k hospodárskym otázkam vrátia počas pracovnej večere, aby sa zamerali na globálne makroekonomické nerovnováhy a ich dôsledky pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy.
„Cieľom je dosiahnuť spoločné chápanie výziev a poskytnúť Európskej komisii usmernenia o ďalšom postupe. Európa si musí urobiť svoju domácu úlohu v oblasti ekonomiky, ale zároveň si spravodlivá hospodárska súťaž na globálnej úrovni vyžaduje rovnaké podmienky,“ vysvetlil Costa.
Podľa jeho slov treba zúročiť diskusie o viacročnom finančnom rámci, ktoré rozbehlo cyperské predsedníctvo, a prebrať prvú rokovaciu obálku s číslami, aby bolo možné usmerniť prácu nadchádzajúceho írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Zdôraznil, že je nevyhnutné sa zamerať na kľúčové prvky VFR, ktoré uľahčia dosiahnutie dohody do konca tohto roka. To znamená aj dosiahnutie pokroku v oblasti nových vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)