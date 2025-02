A. Costa:Zavedenie ciel medzi USA a EÚ by bolo škodlivé pre obe strany

Brusel 3. februára (TASR) - Zavedenie ciel medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ) by bolo škodlivé pre obe strany. Uviedol to v pondelok predseda Európskej rady António Costa v rámci prebiehajúceho mimoriadneho stretnutia lídrov EÚ v Bruseli, ktoré je zamerané na posilnenie európskej obrany, informuje spravodajca TASR.



Hovorkyňa Costu Beatriz Navarrová novinárov v Bruseli informovala, že v prvej časti rokovaní lídri členských krajín EÚ vyzdvihli hodnotu partnerstva medzi EÚ a USA, ktoré "má hlboké korene a má trvať v čase", a zhodli sa, že keď nastanú problémy, "treba nájsť riešenia".



"Vládne silný konsenzus na tom, že clá medzi USA a EÚ by boli škodlivé pre obe strany," citovala slová predsedu Európskej rady.



K tejto téme sa v Bruseli vyjadril aj poľský premiér Donald Tusk, ktorého krajina zabezpečuje polročné predsedníctvo v Rade EÚ.



"Konfliktom medzi spojencami sa treba vyhnúť. Obchodná vojna by bola úplne zbytočná. Nesmieme stratiť zo zreteľa zdravý rozum a naše európske záujmy," odkázal Tusk.



Účastníci mimoriadneho samitu v bruselskom paláci Egmont sa počas rokovaní venovali aj nedeľňajšiemu (2. 2.) tvrdeniu Donalda Trumpa, že čoskoro uvalí clá aj na dovozy z EÚ, podobne ako predtým na tovary z Kanady, Mexika a Číny.



Trump nepovedal, kedy zavedie clá na produkty z EÚ, ale upozornil, že tak urobiť chce, lebo Spojené štáty majú s EÚ deficit "viac ako 300 miliárd dolárov" (približne 288,66 mld. eur).



Týždenník Politico v pondelok v tejto súvislosti upozornil, že Trump nehovorí pravdu, lebo podľa oficiálnych údajov EÚ americký obchodný deficit s krajinami eurobloku v roku 2023 dosiahol 155,8 miliardy eur.



(1 EUR = 1,0393 USD)



(spravodajca TASR Jaromír Novak)