Andrej Danko a E. Tomáš sa sporia o zmeny v rodičovskom dôchodku

Bratislava 22. septembra (TASR) - Medzi koaličnými stranami SNS a Hlas-SD vznikol spor o to, kto inicioval výrazné zmeny v tzv. rodičovskom dôchodku v rámci konsolidačného balíka na budúci rok. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že na jeho zrušenie tlačil minister práce a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš. Ten jeho vyjadrenia v reakcii označil za klamstvo. Išlo podľa neho o návrh koaličného konsolidačného tímu, v ktorom mala nominanta aj SNS a ktorá s celým balíkom súhlasila.



"Osobitne Erik Tomáš tvrdohlavo presadil 13. dôchodok a dnes tlačil na zrušenie rodičovského príspevku (k dôchodku)," vyhlásil Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. V tejto súvislosti pripomenul, že jeho strana podobný pokus už raz zastavila minulý rok v decembri. Fungovanie rodičovského príspevku k dôchodku, pri ktorom deti poukazujú časť svojich odvodov rodičom na dôchodku, naďalej podporuje.



"Podľa mňa je to veľmi dobrý nástroj. Hľadáme kompromis, aby rodičovský príspevok ostal, aj daňový bonus. Ale samozrejme tým, že niekedy sa nesystémovo pretlačí vec, ktorá rozbije rozpočet Sociálnej poisťovne, ako bol nastavený 13. dôchodok, čo bola zase ultimatívna podmienka pri vzniku vlády, tak jednoducho nie je to ľahké," argumentoval Danko s tým, že vyplácanie 13. dôchodkov vo výške priemerného dôchodku bude stáť 700 až 800 miliónov eur ročne.



"Andrej Danko dnes krivo klamal. Rezort práce, ani ja osobne, sme v aktuálnom konsolidačnom balíčku neiniciovali zmenu rodičovského dôchodku. Išlo o návrh koaličného konsolidačného tímu, v ktorom mala nominanta aj SNS," uviedol v reakcii minister práce.



Danko podľa neho v rozpore so svojimi predchádzajúcimi postojmi súhlasil nielen s výrazným znížením rodičovského dôchodku, ale zároveň aj s obrovským vyzbrojovaním armády za stovky miliónov eur. "Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny som s tým nesúhlasil, o čom sa v koalícii vie," dodal Tomáš.



Dohodu na konsolidačnom balíku prezentovala tento týždeň koalícia na čele s premiérom a predsedom najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Robertom Ficom. V rámci balíka sa má okrem iného zmeniť aj systém vyplácania rodičovského dôchodku. Po novom ho bude možné poukázať ako formu asignácie 2 % z daní detí rodičom, čo bude mať výrazne nižší vplyv na rozpočet ako doterajší systém. Premiér v tejto súvislosti podčiarkol, že penzisti od tohto roka dostanú plnohodnotný 13. dôchodok. "Nikto nemôže povedať, že by sme urobili rozhodnutie, ktoré by znížilo objem peňazí, ktoré dôchodcovia dostanú," zdôraznil Fico v utorok (17.9.).