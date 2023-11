A. Danko: Bonifikácia hypoték má pomáhať cielene

Bratislava 10. novembra (TASR) - Riešením vysokých hypoték je ich bonifikácia, pri ktorej je však potrebné rozlišovať, komu by mal štát pri náraste úrokových sadzieb pomôcť. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to uviedol predseda strany SNS Andrej Danko. Jeho oponent Michal Šimečka (PS) kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že problém s hypotékami využil v predvolebnej kampani, no v súčasnosti navrhuje iné riešenie.



"Treba rozlišovať ľudí, ktorí majú špekulatívne viac hypoték a takých, ktorí hypotéku majú, aby mali kde bývať. Minister financií predostrie riešenie, ktoré pomôže týmto ľuďom pri náraste úrokových sadzieb," povedal Danko.



Šimečka reagoval, že Fico tému pred voľbami využil. V súčasnosti chce ale vláda vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pravdepodobne formou daňovej úľavy. "Keď sú vo vláde a vidia, že na to nie sú peniaze, tak namiesto bonifikácie ponúkajú niečo ako daňové úľavy, čo je oveľa menšia suma peňazí pre ľudí, ktorí budú mať drahé hypotéky. Bude to stáť najmä samosprávy dosť veľa peňazí," povedal Šimečka.



Diskutujúci sa dotkli aj témy cestovného ruchu v súvislosti s avizovaným tzv. národným menu. Podľa Danka však nebude nikto diktovať reštauráciám, čo majú variť. Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu je však opodstatnené najmä pre ochranu kultúrnych pamiatok a netransparentnému čerpaniu eurofondov.



Šimečka kritizoval vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) v súvislosti s prehodnotením zonácie národných parkov. Môže to totiž negatívne ovplyvniť cestovný ruch, ale aj životné prostredie. Podľa Danka chce však SNS slovenskú prírodu chrániť.