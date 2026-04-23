< sekcia Ekonomika
A. Danko je sklamaný, že premiér nezablokoval pôžičku pre Ukrajinu
Danko sa vyjadril aj k auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorej podľa opozičných strán na základe koncoročného auditu Európskej komisie hrozí strata akreditácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. apríla (TASR) - Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko je sklamaný, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nezablokoval pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Uviedol to vo štvrtok v NR SR. Zároveň premiéra vyzval, aby nesúhlasil s tým, aby Slovensko v Európskej únii (EÚ) stratilo právo veta, k čomu chce SNS pripraviť aj uznesenie.
„Keď už Robert Fico nezablokoval pôžičku, verím, že aspoň zablokuje stratu práva veta, pretože, ak o nás budú rozhodovať západné štáty na základe väčšiny, tak potom sa budú diať vo vzťahu k Slovákom veci, ktoré nebudú zastaviteľné,“ uviedol šéf SNS v súvislosti s výzvou nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na zrušenie princípu jednomyseľnosti v EÚ v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Danko sa vyjadril aj k auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorej podľa opozičných strán na základe koncoročného auditu Európskej komisie hrozí strata akreditácie. Podľa Danka si treba počkať na konečné výsledky. „Všetky veci sa v PPA sa dajú vysvetliť,“ povedal.
