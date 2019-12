A. Danko: Odľahlo mi, že ľudia pocítia nárast minimálnych dôchodkov

Bratislava 5. decembra (TASR) - Ľudia, ktorým to prináleží, nárast minimálnych dôchodkov pocítia už v januári. Po schválení zmien v priznávaní minimálnych dôchodkov v Národnej rade (NR) SR to ocenil predseda koaličnej SNS Andrej Danko.



"Dnes mi odľahlo. Keď sme presadzovali, aby minimálny dôchodok bol percentuálne naviazaný na priemernú mzdu, tak nám nikto neveril," vyhlásil Danko, ktorého strana s touto agendou prišla. Vyčíslil, že spolu s odpustením koncesionárskych poplatkov získajú tí najchudobnejší dôchodcovia v budúcom roku viac o takmer 700 eur.



Šéfovi národniarov podľa jeho slov odľahlo aj v tom, že nemusí viesť kampaň voči Jánovi Richterovi, ak by požadované zmeny neboli schválené. "Upozornil som ho, že ak nedôjde k zmene systému výpočtu v Sociálnej poisťovni a tých 160.000 ľudí nebude mať nádej v januári dostať minimálne dôchodky, že pôjdem do politickej konfrontácie s Jánom Richterom aj so Smerom-SD," vyhlásil Danko. Keďže však zmeny boli schválené a zvýšený minimálny dôchodok dostane ešte viac dôchodcov, Richterovi sa poďakoval.



Podmienky vyplácania a výška minimálnych dôchodkov sa od začiatku budúceho roka zmenia. Základná suma minimálneho dôchodku sa naviaže namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy po tom, ako prešla v parlamente novela SNS. Sociálna poisťovňa však následne varovala, že nestihne tieto dôchodky prepočítať a vyplatiť včas. Preto sa koalícia následne dohodla na zmenách. Schválenou úpravou sa upustí od zisťovania a zohľadňovania tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Hlavnou podmienkou nároku na minimálny dôchodok bude iba dôchodkové poistenie trvajúce minimálne 30 rokov. Započítavať sa bude aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.