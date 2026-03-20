< sekcia Ekonomika
A. Danko: Odmeňovanie v štáte treba riešiť systémovo, nie podľa nálad
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Odmeňovanie v štáte by sa malo nastaviť systémovo. Týka sa to najvyšších ústavných činiteľov, ale aj úradníkov s najnižšími platmi. Riešenie čiastkových vecí podľa aktuálnych nálad považuje podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda koaličnej SNS Andrej Danko iba za PR. Reagoval tak v piatok na aktuálnu diskusiu o zvyšovaní paušálnych náhrad členov vlády a štvrtkové (19. 3.) vyjadrenia predstaviteľov koaličného Hlasu-SD, že navrhnú ich zmrazenie.
„Štát by mal mať jasné a transparentné odmeňovanie na každej úrovni, nemeniť to podľa nálad. Odpustite, ani zmrazenie tých paušálnych výdavkov teraz nie je taká suma z hľadiska štátneho rozpočtu. Treba hľadať systémové kroky,“ povedal novinárom v parlamente Danko.
Strana Hlas-SD by mala podľa neho v prvom rade navrhovať zníženie platu prezidenta SR, ktorý v súčasnosti zarába 20.000 eur. Poukázal aj na ďalšie anomálie v odmeňovaní, napríklad kumulácie platov poslancov, ktorí majú aj rôzne vedľajšie príjmy.
„Pre mňa je to vždy plytké PR, keď to nie je systémové, pretože odmeňovanie v štáte by sme mali nastaviť systémovo. Na jednej strane štát požaduje od súkromníkov minimálne mzdy a máme tu nepedagogických pracovníkov a ľudí v štátnej správe, ktorí minimálne mzdy ani nemajú,“ upozornil Danko. Kritizoval, že bez systémového riešenia je v odmeňovaní chaos, keď sa musí podľa situácie pomáhať napríklad policajtom, vojakom či učiteľom.
Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) sa okolo paušálnych náhrad členov vlády robí „zbytočná hystéria“. „Pretože platy ministrov v konečnom dôsledku klesli, napriek tomu, že paušálne náhrady stúpli, keďže už teraz majú ministri vyššiu daň než bola predtým,“ pripomenul. Ak sa však na tom koalícia dohodne, vláda vie sama rozhodnúť o zmrazení paušálnych náhrad a nepotrebuje ani zmenu zákona.
„Majú vyššie zdanenie než mali doteraz práve kvôli konsolidácii. Vysielajú množstvo signálov o tom, že chcú byť solidárni pri celej konsolidácii voči občanom. A okrem toho, ak stúpa priemerná mzda v národnom hospodárstve, čo stúpa, a je dokonca vyššia reálna mzda, tak v tom nevidím nič zlé,“ doplnil Gašpar.
Hlas-SD navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie v tomto zmysle sa chystá predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí. Počas štvrtkovej Hodiny otázok v NR SR to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš, ako aj ďalší podpredseda strany a minister školstva Tomáš Drucker.
