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A. Danko: Premiér sa nemusí obávať o dôveru v parlamente
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru Národnú radu (NR) SR v súvislosti so sankciou dlhovej brzdy pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
Danko to uviedol v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého mala vláda bez zbytočného odkladu požiadať NR SR o vyslovenie dôvery po prekročení sankčných pásiem dlhovej brzdy. Táto povinnosť jej vznikla ešte vlani v októbri. Verdikt podľa predsedu SNS nie je prekvapujúci.
„Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme Ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka naňho. Ja si nemyslím, že by mal mať obavu,“ zhodnotil Danko. Napriek niektorým „vzťahovým veciam“ je podľa neho vládna koalícia stabilná. „Takže len to berieme na vedomie a ja verím, že samozrejme predseda vlády urobí všetko pre to, aby to realizoval,“ doplnil s tým, že nemôže hovoriť za premiéra, kedy túto povinnosť naplní.
Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) bez bližších podrobností avizovala, že vláda sa bude týmto problémom zaoberať. „Dnes nebol prítomný minister financií, pretože bol odcestovaný. Ale myslím si, že vláda určite sa bude touto otázkou, týmto rozhodnutím Ústavného súdu zaoberať,“ konštatovala.
Danko to uviedol v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého mala vláda bez zbytočného odkladu požiadať NR SR o vyslovenie dôvery po prekročení sankčných pásiem dlhovej brzdy. Táto povinnosť jej vznikla ešte vlani v októbri. Verdikt podľa predsedu SNS nie je prekvapujúci.
„Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme Ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka naňho. Ja si nemyslím, že by mal mať obavu,“ zhodnotil Danko. Napriek niektorým „vzťahovým veciam“ je podľa neho vládna koalícia stabilná. „Takže len to berieme na vedomie a ja verím, že samozrejme predseda vlády urobí všetko pre to, aby to realizoval,“ doplnil s tým, že nemôže hovoriť za premiéra, kedy túto povinnosť naplní.
Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) bez bližších podrobností avizovala, že vláda sa bude týmto problémom zaoberať. „Dnes nebol prítomný minister financií, pretože bol odcestovaný. Ale myslím si, že vláda určite sa bude touto otázkou, týmto rozhodnutím Ústavného súdu zaoberať,“ konštatovala.