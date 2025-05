A. Danko: Slováci nie sú nemeckí otroci

Bratislava 27. mája (TASR) - Slováci nie sú nemeckými otrokmi. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko, v reakcii na vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania EÚ.



„Nemci nám odkazujú, že ak nebudeme poslúchať, ak budeme mať svoj názor, tak vám vezmú eurofondy. Ako keby nestačilo, čo stvárajú silné štáty v Európskej únii, ako keby nestačilo, aký premyslený systém vytvorili na to, aby sa východné štáty odstrihli od lacných energií, aby stratili konkurencieschopnosť,“ povedal Danko.



Nemcom a Francúzom podľa neho vadí, že nedokážu držať životnú úroveň, na ktorú si zvykli. „Majú obrovské množstvo prisťahovalcov, vysoký sociálny štandard, ktorý si Nemci už dávno nemôžu dovoliť. Všetci dobre vieme, čo tu stvárajú, niektoré nemecké spoločnosti - tu vyrábajú výrobky a zisky odchádzajú do Nemecka, no napriek tomu si vážime každú nemeckú investíciu, každú spoluprácu,“ podčiarkol.



To, čo však urobil nemecký kancelár, je podľa Danka nehorázna drzosť. „Neviem si predstaviť, že by sa takto vyjadroval v Európskej únii akýkoľvek kancelár vo vzťahu k inému štátu. Pán nemecký kancelár zabúda, že my nie sme kolónia Slovensko. Žiaľ, správajú sa v mnohých veciach presne tak. Majú predstavu, že nám môžu diktovať všetko,“ zdôraznil.



„Ja však verím, že náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a aj naša vláda na najbližšom rokovaní v Bruseli jasne povedia kancelárovi Nemecka, že nie je o nič viac ako náš premiér Robert Fico (Smer-SD) a že nás musí rešpektovať. Je mi veľmi ľúto, že si nemecký kancelár neuvedomuje, že práve takéto vyhlásenia rozbíjajú Európsku úniu. My nie sme vaši otroci a verím, že to v Nemecku chápete,“ dodal predseda SNS.



Premiér Fico sa ostro ohradil voči vyjadreniam spolkového kancelára Friedricha Merza. Vyjadrenia kancelára sú v modernej Európe neakceptovateľné, povedal v utorok premiér počas návštevy Arménska.



Blanár doplnil, že uvažovanie spolkového kancelára Friedricha Merza je neprijateľné. Ak niektorý zo štátov vznesie výhrady, tak to robí pre svoje suverénne postavenie a vtedy je potrebné rokovať, nie hľadať donucovacie mechanizmy.