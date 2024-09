A. Danko: SNS sa podarilo pri konsolidácii podporiť gastrosektor

Bratislava 18. septembra (TASR) - Koaličná SNS vyhovela v rámci konsolidácie koaličným partnerom aj pri opatreniach, ktoré v minulosti kritizovala. Podarilo sa jej však napríklad podporiť gastrosektor, a to nižšou daňou z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni päť percent. Uviedol to v stredu predseda SNS Andrej Danko na tlačovej konferencii spolu s ďalšími predstaviteľmi strany.



"Vybojovali sme päťpercentnú daň pre gastrosektor. Pre čašníkov pripravujeme tringelty cez kartu, ktoré budú oslobodené od odvodov a daní. Tlačili sme na zníženie DPH na potraviny. Samozrejme, musíme vyhovieť koaličným partnerom aj pri opatreniach, ktoré sme v minulosti kritizovali. Poslanecký klub SNS principiálne trval na mnohých iných veciach," uviedol šéf SNS s tým, že strana ku konsolidácii pristupovala znižovaním daní.



Taktiež pripomenul zavedenie desaťpercentnej dane z príjmu pre malé podniky, pričom živnostníkom zostane 15-percentná daň a paušálne výdavky sa zdvihnú na 100.000 eur. Podotkol, že napriek kríze pôjde do športu viac o 100 miliónov eur, pričom športové zväzy už dostali viac o 20 miliónov eur. Informácie o tom, že konsolidačné opatrenia zapríčinia zdražovanie, sú podľa predsedu SNS nepravdivé a nespravodlivé, pretože zároveň občanom v mnohom pomôžu.



"Nevieme sa vyhnúť konsolidácii štátneho rozpočtu a musia prísť opatrenia tak, aby sme vedeli garantovať ľuďom lacnejšie hypotéky a stabilitu. Chceme, aby rodinné rozpočty neboli rozbité, aby sme pomohli malým firmám a tlačili na rast minimálnych dôchodkov. Sme za zachovanie funkčných opatrení vrátane rodičovského príspevku, ale chceme efektívnejšie využívanie zdrojov," objasnil Danko.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Rudolf Huliak dodal, že sa pripravuje asignácia rodičovského príspevku, ale rodičia oň neprídu. Dostať ho majú sociálne slabší, rovnako aj daňový bonus na deti. Zásadou konsolidácie podľa neho je, že sa na nej majú podieľať bohatší občania.



"Napriek tomu, že máme niektoré výhrady, sme jednotní v tom, že si nemôžeme dovoliť zlyhanie pri tvorbe štátneho rozpočtu ani rozbitie koalície," uzavrel Danko.