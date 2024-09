A. Danko súhlasil so zaradením minimálnej mzdy na rokovanie parlamentu

Bratislava 30. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko súhlasil s podmienkou strany Hlas-SD, aby sa na súčasné rokovanie parlamentu zaradila novela zákona o minimálnej mzde z dielne ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD). Prerokovanie novely bolo jednou z podmienok Hlasu na podporu konsolidačných opatrení vlády. Danko o tom v pondelok informoval na tlačovej konferencii. Chce však zároveň otvoriť debatu o vyplácaní 13. dôchodkov.



"Ultimatívna podmienka, ktorá zaznela v médiách, bola že chce (Erik Tomáš), aby bola zaradená minimálna mzda na túto schôdzu. Musím povedať za SNS, že ak by to mal byť problém, tak som súhlasil s podmienkou, aby sme mali možnosť sa odborne k minimálnej mzde vyjadriť," uviedol Danko.



Podpredseda parlamentu zdôraznil, že pri 13. dôchodkoch, ktoré presadil súčasný minister vo výške priemerného dôchodku, by bolo vhodné aj v rámci konsolidácie financií zmeniť ich nastavenie. "V roku 2024 potrebujeme 830 miliónov eur a v roku 2027 už na trinásty dôchodok nebude stačiť ani miliarda eur," priblížil Danko. Dôchodcom podľa neho treba pomôcť, no na Slovensku sú aj seniori, ktorí majú dôchodky vo výške niekoľkých tisíc eur. "Je predsa asi nelogické, že tu máme dôchodcov, ktorí majú 2000-, 3000-eurové dôchodky, a takisto dostanú 606 eur," dodal. Pokiaľ by 13. dôchodok dostávali iba seniori s príjmom menším ako priemerná mzda, ušetril by podľa podpredsedu parlamentu štát asi 300 miliónov eur ročne.



Tomáš v uplynulých dňoch opakovane uviedol, že vládou schválený návrh zákona o minimálnej mzde bol odložený na ďalšiu schôdzu parlamentu pre nesúhlasný postoj Danka. Jedným z dôvodov malo byť podľa Tomáša odmietavý postoj Hlasu-SD, aby sa šéf SNS stal predsedom parlamentu, keďže podľa koaličnej zmluvy tento post patrí strane Hlas.



Danko v pondelok vyhlásil, že nechce, aby vláda padla. Tomáš by mal podľa neho "vypustiť paru a počúvať partnerov". Zopakoval, že v záujme zachovania koalície môže odísť aj z funkcie podpredsedu parlamentu. Otázka predsedu národnej rady bola podľa neho uzavretá, keď predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že buď bude parlament viesť Danko, alebo zostane naďalej funkciou poverený Peter Žiga (Hlas-SD).



Na rozhodnutie šéfa SNS zareagoval po tlačovej konferencii minister Tomáš. "Oceňujem, že SNS súhlasí s tým, aby sa zákon o minimálnej mzde vrátil na rokovanie parlamentu. Ako vládna koalícia tak budeme môcť naplniť svoj dôležitý spoločný záväzok z programového vyhlásenia vlády. Vždy som ochotný s koaličnými partnermi na odbornej úrovni diskutovať o opatreniach v sociálnej oblasti. Len pokojná a konštruktívna atmosféra vo vládnej koalícii zaručí naplnenie sľubov, ktoré sme dali ľuďom," uviedol minister.