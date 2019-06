Danko: To, že sa dajú v SR znižovať dane, je už dohodnutá realita

Koaličná rada podľa A. Danka potvrdila, že všetci, ktorí majú obrat do 100.000 eur, právnické osoby aj živnostníci, budú platiť od budúceho roka 15-percentnú daň z príjmov právnických osôb.

Bratislava 17. júna (TASR) – To, že sa dajú na Slovensku aj znižovať dane, je v súčasnosti dohodnutou realitou. Koaliční partneri prerokovali zníženie dane z príjmov právnických osôb či zavedenie nižšej dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín. V pondelok po skončení sa Koaličnej rady to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.



Koaličná rada podľa neho potvrdila, že všetci, ktorí majú obrat do 100.000 eur, právnické osoby aj živnostníci, budú platiť od budúceho roka 15-percentnú daň z príjmov právnických osôb. Predmetom rokovaní bola aj DPH, ktorá by mala klesnúť na 10 % pri určitých druhoch potravín. "Netajím sa tým, že chcem pomôcť výrobcom slovenských produktov," priblížil s tým, že pri stanovení nižšej DPH na potraviny je limitom colný sadzobník. "Ktorý my nedokážeme takto operatívne meniť," podotkol Danko. V tomto smere má aj ďalšie ambície. Slovensko by podľa neho malo mať aj zníženú DPH v reštauračných zariadeniach alebo rozdelenú DPH na nápoje a jedlo ako v Rakúsku.



Z Koaličnej rady tiež podľa neho vyplynulo, že dôchodcovia by už nemali platiť koncesionárske poplatky. "Je to taký prvý krok k úplnému zrušeniu koncesionárskych poplatkov," skonštatoval s tým, že sa to bude aj naďalej snažiť presadzovať.



K návrhom ďalších koaličných partnerov dodal, že nemá žiadny problém podporiť príspevok pre prvákov. "Bolo to aj v našom programe politickej strany, takisto bojujeme za to, aby dôchodcovia mali 13. dôchodok," uviedol Danko.



V súvislosti s vyčíslením celkových výdavkov na sociálne opatrenia, ktoré dohodli predstavitelia vládnej koalície, na 500 – 550 miliónov eur poznamenal, že je to "od stola vyrátaný" dosah na rozpočet a neráta ešte s výnosmi. "Niektoré opatrenia majú vplyv na štátny rozpočet v úbytku príjmu, ale niektoré sú aj prínosom do štátneho rozpočtu," zdôraznil.



Súčasne dodal, že SNS sa podarilo presadiť príspevok na šport. "Ak vaše maloleté dieťa do 18 rokov športuje predchádzajúci rok, môžete požiadať zamestnávateľa, ktorý nebude musieť platiť odvody a dane z tejto sumy, aby vám prispel na príspevok na šport pre dieťa do klubu, kde vaše dieťa vykonáva športovú činnosť," opísal.