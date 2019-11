A. Danko: Záujem o podnikové byty je, bola by škoda, ak zákon neprejde

Bratislava 12. novembra (TASR) – Záujem veľkých podnikateľov o výstavbu podnikových bytov na Slovensku je. Návrh zákona, ktorým by sa mal zaviesť takýto inštitút, je vydiskutovaný aj s Klubom 500 a odborármi. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko, podľa ktorého by bola škoda, ak by bol tento návrh "politicky zarezaný" v parlamente.



Návrh zákona je podľa neho v niektorých oblastiach "doštrnganý" do detailov. "Nemal by nikto mať osobný problém, keď už máme 70 poslancov, bolo by to zbytočné pre 'truc' piatich, šiestich alebo nezáujem takých poslancov, aby taký zákon neprešiel," podotkol v pondelok na tlačovej konferencii. Pre podporu zákona bude podľa vlastných slov kontaktovať koaličných aj opozičných poslancov.



Veľkým problémom veľkých zamestnávateľov podľa neho je, že nevedia stavať podnikové byty. Záujem o to však podľa Danka majú. Tento návrh by ich mal na to motivovať. "Znova by malo ísť o veľkých zamestnávateľov, u ktorých je predpoklad investičnej výstavby, aby to nebolo špekulatívne," priblížil. Týkať by sa to malo firiem nad 49 zamestnancov. Základnou motiváciou pre podnikateľa na investovanie do podnikových bytov má byť to, že bytový dom by bol odpisovaný zrýchlene do 6 rokov. Investícia do toho domu by mala byť zároveň daňovo uznateľná.



Podnikové byty by podľa návrhu nemali mať viac ako 100 štvorcových metrov (m2) a po desiatich rokoch ich bude možné predávať. Licitáciou alebo dohodou s odborovými zväzmi by malo byť možné dohodnúť pásmo výšky nájomného. Zľava z výšky nájomného by sa nemala považovať za príjem a nemala by sa teda zdaňovať.



Návrh posunuli poslanci na októbrovej schôdzi do druhého čítania, pričom podľa Danka bude ešte upravovaný. "Keď ho znova Most-Híd nepodporí alebo niekto z opozície, tak bude veľkou škodou, keď zákon, ktorý sme pripravovali s Klubom 500, diskutovali aj s odborovými zväzmi, bude politicky 'zarezaný'," poznamenal. Zdôraznil, že sú otvorení aj diskusii o ďalšom vylepšení podnikových bytov.



V súvislosti s blížiacimi sa voľbami uviedol, že sa mu zdá, akoby sa už neriešilo, čo pomôže ľuďom v živote. Takéto návrhy by podľa neho mala robiť vláda, ktorú súčasne vyzval na väčšiu iniciatívu ku koncu roka. "Práve ku koncu roka by predseda vlády mal 'makať'," dodal Danko.



Zároveň reagoval aj na kritiku bankového odvodu zo strany bánk. Podľa neho chýba komunikácia. "Ja ich vyzývam, keďže nie som predseda vlády, aby si sadli s predsedom vlády, našli dialóg taký rozumný medzi tým, čo sú schopní odvádzať, ale aj aby definovali, čo sekundárne odvádzajú štátu na oblasti sociálne, kultúrne, spoločenské," vyhlásil.