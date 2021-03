A de Juniac: Pomoc vlád aerolíniám môže odložiť konsolidáciu sektora

Paríž 17. marca (TASR) - Rozsiahle vládne zásahy v leteckom sektore, ktoré spustila pandémia nového koronavírusu, by mohli znamenať oddialenie konsolidácie v tejto oblasti až o päť rokov. Povedal to v stredu šéf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) Alexandre de Juniac.



"Vlády prevzali vo viacerých prepravcoch veľké podiely, takže bude pre ne zložité posunúť tieto aktíva prípadnému zahraničnému záujemcovi a vysvetliť to daňovým poplatníkom," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters šéf IATA. Ako dodal, tento faktor bude brániť konsolidácii v sektore v nasledujúcich troch až piatich rokoch.



Aerolínie, ktoré mali záujem o fúzie a akvizície, čelili prekážkam už pred pandémiou a pomoc štátov po jej nástupe tieto prekážky ešte zvýšila. Napríklad pravidlá Európskej únie zakazujú príjemcom pomoci, ako sú Lufthansa či Air France-KLM, akékoľvek akvizície dovtedy, dokiaľ záchranné balíky nesplatia.



Alexandre de Juniac, ktorý svoj post na budúci mesiac odovzdá Williemu Walshovi, zároveň vyzval štáty, aby pomohli pri zotavení sektora cestovného ruchu, a to prostredníctvom dotovania letov a leteniek. Takéto kroky oznámila minulý týždeň Austrália. Na podporu cestovného ruchu poskytne 1,2 miliardy austrálskych dolárov (777,86 milióna eur), pričom v rámci tejto pomoci zadotuje približne 800.000 domácich letov.



(1 EUR = 1,5427 AUD)