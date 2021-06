Doležal: Keby ohýbame verejné obstarávanie, sme rovnakí ako tí predtým

Bratislava 23. júna (TASR) - Ak bude súčasná vláda ohýbať verejné obstarávanie pri Slovenskej pošte tak, aby súťaž nevyhrala konkrétna firma, bude rovnaká, ba možno aj horšia ako predstavitelia predošlej vlády. Počas stredajšieho rokovania kabinetu to vyhlásil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Reagoval tak na situáciu s obstarávaním strážnej služby v Slovenskej pošte.



„Treba najskôr povedať, že je to záležitosť Slovenskej pošty. Ja som sa o toto obstarávanie detailne zaujímal, viackrát sme ho skontrolovali aj s obstarávačmi na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR. Treba povedať, že je všetko v súlade so zákonom," poznamenal minister.



Podotkol, že spoločnosť Lama bola z procesu verejného obstarávania strážnej služby Slovenskej pošty predtým vylúčená, pretože nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Potom však prišlo niekoľko námietok na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).



„Na základe odporúčania a usmernenia ÚVO sme sa museli vrátiť o dva kroky späť a pri opätovnom vyhodnotení súťaže už spoločnosť Lama disponovala zápisom v registri partnerov verejného sektora. Takže sme ju museli vyhlásiť za víťaza verejného obstarávania," vysvetlil Doležal.



Dodal, že si veľmi dobre uvedomuje morálny a etický rozmer tohto problému, tieto faktory však nie sú kritériami vo verejnom obstarávaní. „Ak tí pred nami ohýbali verejné obstarávanie tak, aby vyhrala konkrétna firma a my teraz budeme ohýbať verejné obstarávanie tak, aby to konkrétna firma nevyhrala, tak my budeme takí istí, ak nie horší ako tí pred nami," vyhlásil minister.



Dodal, že za súčasných podmienok nie je možné vylúčiť spoločnosť z verejného obstarávania len preto, že to niekto chce alebo že je na to spoločenská objednávka. „Musíme zostať pri zemi a rešpektovať zákony ako také," uzavrel minister.