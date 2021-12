A. Doležal: Budeme pracovať na zvýšení pomoci gastru

Bratislava 22. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude pracovať na zvýšení pomoci pre gastrosegment a cestovný ruch, ktoré vypláca rezort tak, aby bola kompenzačná pomoc nad úrovňou desiatich percent fixných nákladov. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Zároveň vyzdvihol, že vláda prijala aj jeho pripomienku k odloženiu splatnosti odvodov na sociálne poistenie – okrem decembra sa splatnosť bude zrejme odkladať aj za január 2022.



"Prijal som úlohu, že budeme pracovať na navýšení intenzity pomoci tak, aby bola nad 10 % kompenzácie fixných nákladov," vyhlásil minister s tým, že zástupcovia hotelov a reštaurácií mu majú poskytnúť tvrdé dáta, na základe ktorých sa zvýši intenzita pomoci tak, aby to bolo obhájiteľné pred Európskou komisiou (EK).



Reálne však takéto zmeny schémy štátnej pomoci trvajú šesť až osem týždňov, rezort však výzvy aj tak otvára spätne, takže minister si vie predstaviť, že sa takáto výzva otvorí niekedy začiatkom marca a bude pokrývať spätne december, január a február, ale už so zvýšenými intenzitami. Keď sa však k tomu priráta čas, kým sa tieto peniaze dostanú k adresátom, nie je to najrýchlejšia forma pomoci, preto Doležal poukazuje aj na pomoc vo forme odloženia splatnosti odvodov.



Minister dodal, že je spokojný s dohodou o otvorení reštaurácií od 3. januára budúceho roka. Ide podľa neho o veľký ústretový krok od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).