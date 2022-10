A. Doležal: Cesta z Donovál do Ružomberka sa bude rekonštruovať

Liptovská Osada 15. októbra (TASR) - Päťkilometrový úsek cesty z Donovál smerom do Ružomberka sa chystajú rekonštruovať. Bude to stáť viac ako štyri milióny eur. Práce potrvajú rok. Na sociálnej sieti to tento týždeň oznámil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Medzi Korytnicou a Liptovskou Osadou sa uskutoční komplexná rekonštrukcia - položí sa nový asfalt, odstránia výtlky, koľaje a trhliny, doplnia zvodidlá, zrekonštruujú štyri mosty a zastávku," priblížil šéf rezortu dopravy.



Ako doplnil Martin Petro z odboru komunikácie ministerstva dopravy, zmluva so zhotoviteľom je už podpísaná. Ten si prevezme stavenisko a následne začne s rekonštrukciou.



"Presný termín ešte v tejto chvíli nepoznáme, každopádne na prevzatie staveniska má zhotoviteľ podľa zmluvy 14 dní, takže prvé prípravné práce by sa mohli realizovať už koncom októbra," uviedol pre TASR.