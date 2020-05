A. Doležal chce navštíviť všetky VÚC a diskutovať o ich problémoch

Bratislava 4. mája (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce do konca roka navštíviť všetky vyššie územné celky (VÚC). Je pripravený diskutovať o ich problémoch a riešiť ich. Uviedol to v pondelok po stretnutí s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov SK8.



Doležal v súvislosti s nadviazaním spolupráce so združením poznamenal, že z SK8 sa tým stáva SK8 plus jeden. Predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič po stretnutí skonštatoval, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už môžu nazývať "partnerským ministerstvom".



"Potvrdzujem ten záväzok navštíviť do konca tohto roka každý vyšší územný celok, navštíviť každého predstaviteľa vyššieho územného celku. Osobne a naozaj priamo v regióne diskutovať všetky akútne problémy a som pripravený ich so svojím tímom riešiť," zdôraznil Doležal. Túto ambíciu ocenilo aj SK8.







Šéf rezortu dopravy priblížil, že sa rozprávali detailne najmä o cestnej infraštruktúre, investičnom dlhu na cestách prvej triedy, o problematike ciest druhej aj tretej triedy, ale napríklad tiež o rozvoji železničnej dopravy, cestovnom ruchu či letiskách. Viskupič spomenul aj záväzok použitia 50 miliónov eur na opravu ciest prvej triedy, kde podľa neho minister prisľúbil absolútnu súčinnosť. Podotkol, že rozprávať by sa ďalej mali aj téme cestného fondu. "Cestný fond môže byť nástrojom, ako odfinancovať investičný dlh a ako pomôcť infraštruktúre," myslí si Viskupič.



Viacerí predstavitelia samosprávnych krajov ocenili zámer na úrovni vlády prioritizovať úseky, ktoré sa majú stavať. V Prešovskom kraji je jednou z hlavných tém rýchlostná cesta R4, teda Via Carpatia. Žilinský kraj vníma ako prioritu dostavbu D1, D3 a tiež priebežné budovanie obchvatov obcí a miest. Spojenie Nitry elektrifikovanou železnicou s ostatným svetom je dôležité pre Nitriansky kraj. Modernizácia železnice, ale tiež ciest prvej triedy trápi aj Trenčiansky kraj. Prioritou v Trnavskom kraji je okrem iného obchvat Senice a most v Hlohovci. Banskobystrický kraj poukázal tiež na počet kilometrov rýchlostných ciest. Rozširovanie starej Seneckej cesty bude podporovať Bratislavský kraj, rovnako ako rozširovanie D1 ako hlavnej dopravnej tepny Slovenska.



Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka zároveň poukázal na to, že majú najmenej diaľnic a rýchlostných ciest. Útvar hodnoty za peniaze podľa neho nie celkom správne vyhodnocoval efektívnosť jednotlivých úsekov. "Preto ja som veľmi rád, že pán minister vytvorí takúto analytickú jednotku aj na ministerstve dopravy, keďže to budú odbornejšie zdatní ľudia, aj tie vstupné dáta by mali byť presnejšie," dodal.