A. Doležal chce v automobilovom priemysle krajinu posunúť

Bratislava/Orechová Potôň 29. júna (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v pondelok v Orechovej Potôni otestoval autonómne vozidlo, ktoré na Slovensku vyvinula Slovenská technická univerzita (STU) v spolupráci s technologickými firmami. Ide podľa neho o významný pokrok v budovaní tzv. smart mobility.



"Slovensko je svetovou veľmocou v automobilovom priemysle, automobilky však u nás autá montujú. Vývoj sa uskutočňuje inde. Naším cieľom je posunúť Slovensko o úroveň vyššie tak, aby sa z montážnej dielne stala technologická liaheň so špičkovým výskumom a vývojom. Toto autonómne vozidlo je dôkazom, že na to máme všetky predpoklady," skonštatoval Doležal.



Inteligentná mobilita je tak podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR základným strategickým cieľom konkurencieschopnosti EÚ so svetovou konkurenciou. Na rezorte dopravy preto od minulého roka pracuje tím odborníkov, ktorý má za úlohu pripraviť legislatívne zázemie pre technologický pokrok v rámci spoločného projektu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s dotáciou 6,9 milióna eur z eurofondov.



Smart mobilita zahŕňa okrem vozidiel, ktoré sa samy riadia, aj ďalšie prvky, napríklad systémy zabudované do cestných komunikácií, inteligentné snímače poveternostných podmienok, systémy na komunikáciu medzi vozidlami v premávke navzájom. Okrem toho je podľa MDV úlohou posilniť spoluprácu medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom s cieľom dosiahnuť spoločné napredovanie Slovenska.