A. Doležal: Čoskoro povolíme praktickú výučbu v autoškolách

Bratislava 10. februára (TASR) - V autoškolách by čoskoro mohla byť povolená prezenčná praktická výučba. Avizoval to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu na sociálnej sieti.



"Národný COVID automat jasne definuje, aké pravidlá platia pre celý rad činností vrátane napríklad taxislužieb. Ostatné činnosti sa riadia vždy podľa špeciálneho usmernenia," napísal Doležal s tým, že ako už avizoval, na koaličnej rade predstavil myšlienku, aby si práve to "ostatné" upravoval každý rezort sám pri dodržiavaní všetkých opatrení a po schválení hlavným hygienikom. Podľa Doležalových slov sa mu to presadiť podarilo.



"V týchto chvíľach náš hygienik aktívne komunikuje s Úradom verejného zdravotníctva a v najbližších dňoch vydáme konkrétne usmernenie pre autoškoly. A už čoskoro povolíme praktickú výučbu," uzavrel minister.