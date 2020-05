A. Doležal: Definovanie bariéry v taxíkoch je nešťastné

Bratislava 7. mája (TASR) – Definovanie bariéry medzi vodičom a pasažiermi v taxíkoch je nešťastné. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok pred rokovaním vlády. Bude apelovať na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), aby túto definíciu prehodnotil.



"Uvoľňovanie opatrení, samozrejme, vítam, aj keď si myslím, že to definovanie akejsi 'prepážky' medzi vodičom a pasažiermi je trochu vágne a nešťastné," skonštatoval minister v súvislosti s taxislužbami. Poukázal tiež na to, že v prípade autoškôl nie je nutné mať takúto bariéru vo vozidle. Aj autoškoly môžu od stredy (6. 5.) fungovať podľa Doležala v takmer normálnom režime za dodržiavania bezpečnostných opatrení, ktoré navrhol hlavný hygienik.



Zároveň potvrdil, že nepredloží na rokovanie vlády návrh na dočasné pozastavenie bezplatnej železničnej prepravy pre dôchodcov. "Nad rámec toho Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počnúc nedeľou a nedeľným grafikonom a následne od pondelka nabieha do takzvaného normálneho režimu a bude fungovať podľa štandardného pracovného grafikonu," priblížil. Doposiaľ jazdili vlaky ZSSK podľa tzv. sobotného grafikonu. Osobná vlaková doprava sa tým podľa Doležala dostáva "do normálu".



Zdôraznil tiež, že dočasné zrušenie bezplatnej vlakovej prepravy pre študentov je viazané na uzatvorenie škôl. "Bude to téma na rokovanie vlády, môžeme sa o tom rozprávať, kedy povolíme toto opatrenie aj pre študentov. Nateraz však zostáva v platnosti," dodal.